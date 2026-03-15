Sorin Grindeanu: Vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre. E făcut după chipul şi asemănarea lui Bolojan

PSD a anunțat că va vota bugetul pentru 2026, dar va depune amendamente. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus că documentul este „un buget de dreapta” și insistă asupra introducerii unui pachet de solidaritate.

Președintele Sorin Grindeanu a declarat că PSD va susține proiectul bugetului de stat pentru 2026, însă doar în condițiile stabilite de partid.

„Importantă este decizia pe care am luat-o, azi la Consiliul Politic Naţional, faptul că vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre, nu ale domnului Bolojan. Avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea a domnului Bolojan, un buget care (..) duce grija până la urmă a oamenilor bogaţi, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obişnuiţi”, a spus liderul social-democrat, la Antena 3.

Potrivit acestuia, PSD va depune amendamente în Parlament pentru a introduce măsuri suplimentare în documentul bugetar.

Grindeanu a subliniat că partidul pe care îl conduce reprezintă o parte importantă a coaliției aflate la guvernare și că politicile guvernamentale ar trebui să reflecte această realitate.

„Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci, aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le are în guvern”, a declarat liderul PSD.

El a precizat că formațiunea social-democrată reprezintă „cam 46% din ponderea coaliţiei de guvernare”.

În același context, Grindeanu a afirmat că PSD a intrat în coaliție pentru a susține politici sociale și pentru a proteja categoriile vulnerabile „Până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejaţi. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră”, a spus el.

Liderul social-democrat a adăugat că în ultimele luni a observat o orientare exclusivă către politici de dreapta în activitatea guvernului.

„Eu am văzut în aceste nouă luni, nu doar eu, ci şi colegii mei, ceva ce nu mi-a plăcut, şi anume faptul că avem un premier care s-a adresat non-stop şi a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaţionalele, oamenii bogaţi, aş înţelege. Atâta timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliţie, m-aş fi aşteptat să se ţină cont mai mult de propunerile pe care PSD-ul le are”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a vorbit și despre dimensiunea bugetului și despre propunerile pe care partidul le va introduce în Parlament.

„Avem un PIB de peste 2.000 de miliarde. Vorbim de un buget de aproximativ 370 de miliarde. 1,1 miliarde reprezintă ceea ce astăzi, noi vom depune, sau mâine dimineaţă, la prima oră, vom depune ca amendamente în Parlament, pentru a completa toate lucrurile legate de pachetul de solidaritate”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a oferit și un exemplu de măsură fiscală pe care partidul său dorește să o modifice.

El a amintit că, în pachetul de măsuri adoptat în luna iulie prin angajarea răspunderii în Parlament, a fost introdusă o excepție privind plata unor taxe pentru proprietarii de mașini de colecție.

„În pachetul care însemna aplicarea de CASS-ului pentru pensii, aprobat în iulie, prin angajarea răspunderii în Parlament, s-a venit cu o excepţie, să nu plătească impozit deţinătorii de maşini de colecţie de epocă”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a spus că această prevedere va fi corectată. „O iau şi ca autocritică, pentru că eu şi colegii mei n-am văzut”, a arătat el.

În final, Grindeanu a precizat că PSD vrea menținerea unor facilități fiscale, dar și majorarea sprijinului pentru categoriile vulnerabile.

„Nu vreau să negociez indemnizaţia copiilor cu dizabilităţi, că e 80 de lei şi ne ducem aproape de 200 de lei. Nu contest faptul că se pot deduce 400 de euro, că joci pe bursă, e un lucru foarte bun ăsta, dar se pot face ambele”, a declarat președintele PSD.