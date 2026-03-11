Cum verifici dacă ai datorii la ANAF și cât timp ai la dispoziție să le plătești

Verificarea obligațiilor fiscale către stat a devenit mult mai simplă în ultimii ani, datorită serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor. Astăzi, orice persoană poate afla rapid dacă are impozite restante, contribuții neachitate sau amenzi neplătite, fără să mai fie nevoită să meargă la ghișeul administrației financiare. Prin intermediul platformelor online dedicate, situația fiscală poate fi consultată în câteva minute, iar plățile se pot face imediat, direct de pe telefon sau calculator.

Cele mai importante instrumente pentru verificarea datoriilor sunt Spațiul Privat Virtual, serviciul digital oferit de ANAF, și platforma ghișeul.ro. Aceste sisteme centralizează informațiile despre obligațiile fiscale și permit contribuabililor să vadă rapid dacă există sume restante, dar și care sunt termenele limită pentru plata acestora.

Pentru persoanele fizice, contul din Spațiul Privat Virtual reprezintă principalul instrument prin care poate fi consultată situația fiscală. Platforma reunește într-un singur loc toate informațiile legate de impozitele și contribuțiile datorate statului.

După autentificarea în cont, utilizatorii pot accesa secțiunea dedicată situației fiscale, unde apare lista completă a obligațiilor restante. Aici sunt afișate impozitele neachitate, contribuțiile sociale, eventualele penalități calculate automat și alte sume datorate bugetului de stat. Sistemul indică și termenele scadente, astfel încât contribuabilul să știe exact până când trebuie să efectueze plata.

Un avantaj important al contului SPV este faptul că oferă și istoricul tuturor plăților efectuate. Astfel, dacă există nelămuriri legate de o anumită sumă, utilizatorul poate verifica rapid dacă plata a fost înregistrată sau dacă există o eroare în evidențe. Această transparență ajută la evitarea unor situații neplăcute, precum apariția unor restanțe care, în realitate, au fost deja achitate.

Pe lângă obligațiile către bugetul de stat, contribuabilii trebuie să țină cont și de impozitele locale sau de eventualele amenzi. Acestea pot fi consultate cel mai simplu prin platforma ghișeul.ro, care permite verificarea rapidă a soldurilor datorate către primăria de domiciliu.

După autentificarea în cont, utilizatorul poate accesa secțiunea dedicată soldurilor, unde sunt afișate toate obligațiile către autoritățile locale. În această categorie intră impozitul pe locuință, taxa pentru terenuri, impozitul auto sau amenzile rutiere.

Sistemul actualizează informațiile în mod constant, pe măsură ce instituțiile publice transmit datele către platformă. Dacă există o datorie, aceasta poate fi achitată imediat online, cu cardul bancar, iar dovada plății este generată automat. Plata prin această platformă nu implică comisioane, iar confirmarea este transmisă imediat.

Datoriile către ANAF pot fi achitate direct din contul Spațiul Privat Virtual sau prin redirecționare către platforma ghișeul.ro. Procedura este simplă și presupune selectarea obligației fiscale și efectuarea plății cu cardul bancar.

După finalizarea tranzacției, confirmarea plății este transmisă automat în contul contribuabilului, iar suma este actualizată în evidențele fiscale. Acest sistem permite rezolvarea rapidă a situațiilor în care există restanțe și elimină necesitatea deplasărilor la administrațiile financiare.

În cazul în care suma datorată este mare și nu poate fi achitată integral, contribuabilii pot solicita eșalonarea la plată. Cererea se poate depune tot online, iar autoritățile pot aproba plata datoriei în mai multe tranșe, pe o perioadă care poate ajunge până la cinci ani, în funcție de situația financiară a solicitantului și de garanțiile prezentate.

Perioada în care o datorie trebuie achitată depinde de etapa în care se află obligația fiscală. În mod obișnuit, impozitele și contribuțiile trebuie plătite până la data scadentă stabilită prin legislație, care este de regulă ziua de 25 a lunii următoare perioadei fiscale.

Dacă plata nu este efectuată la timp, contribuabilul poate primi o somație de plată. Din momentul comunicării acesteia, există un termen de 15 zile pentru achitarea datoriei sau pentru prezentarea dovezii că suma a fost deja plătită. În lipsa unei reacții, autoritățile pot începe procedurile de executare silită, care pot include poprirea conturilor bancare sau alte măsuri de recuperare a creanțelor.

Există și posibilitatea prescrierii datoriilor fiscale, însă aceasta intervine doar după un termen de cinci ani. Perioada începe să fie calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care statul a dobândit dreptul de a solicita executarea silită. Totuși, orice act de executare, cum ar fi emiterea unei noi somații, întrerupe acest termen și îl reia de la zero.

Depășirea termenului de plată atrage costuri suplimentare, care se acumulează zilnic. Pentru fiecare zi de întârziere se calculează dobânzi de 0,02% din suma datorată și penalități de întârziere de 0,01%.

În anumite situații, pot apărea și penalități de nedeclarare, mai ales atunci când obligațiile fiscale nu au fost declarate corect sau la timp. Aceste sancțiuni pot crește semnificativ suma totală de plată.

Din acest motiv, verificarea periodică a situației fiscale este o măsură utilă pentru orice contribuabil. O simplă consultare a contului din Spațiul Privat Virtual sau a platformei ghișeul.ro poate preveni acumularea unor datorii mai mari și poate ajuta la rezolvarea rapidă a eventualelor restanțe. În prezent, aproape toate aceste operațiuni pot fi făcute online, în doar câteva minute, fără drumuri și fără birocrație.