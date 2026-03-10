Ilie Bolojan, după atacarea reformei administrative la CCR: Aceste măsuri nu încalcă prevederi constituţionale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va transmite Curții Constituționale argumente pentru susținerea prevederilor din pachetul de reformă administrativă care au fost contestate de Avocatul Poporului. Șeful Executivului a transmis că este convins de constituționalitatea acestor măsuri și a subliniat că ele sunt menite să îmbunătățească funcționarea administrației publice.

„Vom depune la Curtea Constituţională argumentele în susţinerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituţional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a scris Ilie Bolojan pe rețelele de socializare.

Prima dintre prevederile contestate vizează posibilitatea ca un funcționar public să își desfășoare activitatea, în regim parțial, pentru două primării din mediul rural. Potrivit premierului, măsura a fost gândită pentru localitățile mici, unde volumul de muncă nu justifică existența unor posturi cu normă întreagă.

Șeful Guvernului a precizat că această prevedere reprezintă doar o opțiune pentru administrațiile locale, care pot decide dacă folosesc sau nu această posibilitate pentru a eficientiza activitatea.

O altă măsură contestată se referă la introducerea obligației ca și cumpărătorii de imobile sau mijloace de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, nu doar vânzătorii, așa cum se întâmpla până acum.

„Până acum, doar vânzătorul avea această obligaţie. Este de bun-simţ ca un cumpărător care are bani pentru achiziţii importante să îşi plătească obligaţiile faţă de comunitate înainte de a face noi investiţii”, apreciază Ilie Bolijan.

Pachetul legislativ prevede și posibilitatea ca autoritățile locale sau Agenția pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale în situația în care beneficiarii au datorii către stat.

„Este corect ca un cetăţean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcţionarea şi dezvoltarea comunităţii în care locuieşte? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiţi de minime obligaţii?”, se întreabă prim-ministrul.

Un alt punct criticat de Avocatul Poporului se referă la suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație într-un termen stabilit.

„De ce este necesară? În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulaţie. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficienţa diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în ţara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simţi liber să încalce legea din nou”, a mai explicat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că Avocatul Poporului are dreptul legal de a sesiza Curtea Constituțională, însă consideră că prevederile contestate respectă legea fundamentală.

„Eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituţionale, ci reprezintă opţiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă şi bugetară, dar şi siguranţa cetăţenilor. Nu putem avea o administraţie mai bună şi o ţară mai sigură fără să creăm şi condiţiile necesare, inclusiv în legislaţie, pentru asta”, apreciază Ilie Bolojan.

Sesizarea Avocatului Poporului a fost transmisă Curții Constituționale vineri și vizează mai multe prevederi din ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, act normativ care prevede și reducerea a mii de posturi din administrația publică. Potrivit documentului transmis CCR, unele prevederi ar încălca principii constituționale precum securitatea juridică, previzibilitatea legii, dreptul de proprietate privată sau protecția socială a cetățenilor.