Guvernul pregătește schimbări legislative pentru accelerarea investițiilor în rețeaua de energie electrică

Premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor reducerea termenelor de avizare pentru proiectele energetice de importanță națională și urgentarea actelor normative privind exproprierile necesare investițiilor în rețeaua electrică.

Premierul Ilie Bolojan a convocat marți, la Palatul Victoria, o reuniune de lucru dedicată proiectelor din sectorul energiei electrice. În cadrul discuțiilor, șeful Guvernului a solicitat ministerelor implicate să identifice soluții pentru accelerarea investițiilor în infrastructura de transport a energiei electrice.

Tema principală a întâlnirii a fost dezvoltarea rețelei de transport de înaltă tensiune. Executivul urmărește consolidarea și extinderea acesteia, dar și modernizarea infrastructurii existente, inclusiv proiectele de interconectare cu statele vecine.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, în cadrul întâlnirii au fost analizate măsuri care ar putea grăbi implementarea acestor investiții.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan şi reprezentanţii ministerelor cu responsabilităţi în domeniu au analizat soluţiile pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere şi modernizare a reţelei de transport de înaltă tensiune în sectorul energiei electrice, precum şi de interconectare cu statele vecine. La şedinţa de lucru convocată astăzi, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să lucreze pentru modificarea legislaţiei în sensul reducerii termenelor de avizare a proiectelor de importanţă naţională din sectorul energiei electrice”, a transmis Guvernul, marți, într-un comunicat de presă.

Una dintre principalele măsuri analizate vizează scurtarea procedurilor de avizare și autorizare pentru proiectele energetice considerate strategice.

Conform informațiilor transmise de Executiv, Ministerul Energiei va discuta cu celelalte instituții implicate pentru a pregăti modificări legislative care să reducă durata acestor proceduri, proces care în prezent este considerat prea îndelungat.

În cadrul reuniunii au fost abordate și măsurile necesare pentru accelerarea exproprierilor terenurilor pe care urmează să fie realizate investițiile în infrastructura energetică. Această etapă este esențială înainte de începerea lucrărilor.

Executivul a precizat că mai multe proiecte de Hotărâre de Guvern privind aceste exproprieri se află deja în circuitul de avizare.

Premierul a cerut ministerelor să finalizeze rapid aceste documente și să le prezinte în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

„Aveţi sprijinul meu să simplificaţi autorizarea şi avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea şi modernizarea reţelei de transport a energiei electrice şi să vă axaţi asupra investiţiilor strategice din energie”, a precizat premierul Bolojan.

La întâlnirea organizată la Palatul Victoria au participat mai mulți membri ai Executivului și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu. Printre aceștia s-au numărat viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Diana Buzoianu și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Cseke Attila.

De asemenea, la discuții a fost prezent și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, alături de reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției și ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.