Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanța privind tăierile din administrație

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu mai multe prevederi din OUG 7/2026 privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Instituția invocă încălcarea unor articole din Constituție.

Avocatul Poporului a transmis o sesizare către Curtea Constituțională a României în legătură cu mai multe prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, adoptată de Guvern săptămâna trecută.

Actul normativ modifică și completează o serie de acte legislative și introduce măsuri destinate creșterii capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit Avocatului Poporului, unele prevederi ale ordonanței privind reducerile din sectorul public și reorganizarea administrației ar încălca principiile constituționale.

Potrivit documentului transmis Curții Constituționale, prevederile contestate ar încălca mai multe principii prevăzute în Legea fundamentală.

„Contravin textelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi art. 1 alin. (5) referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, art. 16 privind principiul egalităţii în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi”, arată Avocatul Poporului în documentul trimis Curţii.

Sesizarea vizează articole din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ care aduce modificări mai multor legi și introduce măsuri privind finanțele autorităților locale.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale, Avocatul Poporului invocă și prevederi din Constituție care stabilesc limitele în care Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență.

Instituția subliniază că, potrivit Constituției, „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.

Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea și să decidă dacă prevederile contestate din OUG 7/2026 sunt sau nu conforme cu Constituția.