Ordonanța privind reforma în administrație, trimisă la Monitorul Oficial. Lista schimbărilor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial și urmează să fie publicată. „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Premierul a afirmat că Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi cea privind relansarea economică”, a explicat acesta.

Bolojan a susținut că, prin această ordonanță, risipa din administrație va fi redusă, administrația va deveni mai eficientă, iar deciziile vor fi aduse mai aproape de oameni.

Premierul a declarat, marți, că prevederile din cele două acte normative privind reforma administrației și pachetul de relansare economică respectă Constituția. El a menționat că au fost aprobate fără niciun fel de observaţii, iar toate ministerele au emis avize favorabile.

„Sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie. În mod inevitabil, orice fel de schimbare, de la eliminarea risipei, de la creşterea eficienţei, de la creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a-şi încasa impozitele, de la creşterea capacităţii administraţiei de a face politici în urbanism sau la descentralizare, naşte discuţii pentru că, în mod inevitabil, schimbările înseamnă şi rezistenţă”, a afirmat acesta.

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, proiectul de reformă a administrației. Documentul prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală și diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală.

Potrivit estimărilor, aproximativ 13.000 de funcționari din primării ar putea rămâne fără loc de muncă din 2026. Proiectul include și reducerea numărului de consilieri personali din cabinetele demnitarilor, precum și a consilierilor la nivel local, în funcție de numărul de locuitori, ceea ce ar însemna eliminarea a circa 6.000 de posturi.

Totuși, vor exista și excepții, după ce mai multe instituții au semnalat că au redus deja cheltuielile sau că măsurile de austeritate nu se justifică în anumite domenii. Educația, Sănătatea și sistemele de apărare, ordine publică și securitate nu vor intra sub incidența acestor reduceri. În schimb, MAI și MApN trebuie să prezinte, în termen de 30 de zile de la adoptarea Ordonanței de Urgență, un proiect care să majoreze vârsta standard de pensionare pentru polițiști, militari și personalul din servicii.

De asemenea, numărul polițiștilor locali ar putea fi redus potrivit următoarei formule de calcul:

un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București;

un post la fiecare 6.500 de locuitori pentru județe și pentru municipiul București;

unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot înființa poliție locală doar dacă acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii, iar în acest caz numărul maxim este de trei polițiști locali.

Potrivit estimărilor, aplicarea acestor măsuri va duce la reducerea a aproximativ 45.600 de posturi și la scăderea cheltuielilor de personal. Economiile sunt evaluate la peste 1,6 miliarde de lei în 2026 și la peste 3 miliarde de lei în 2027.

Personalul care deține titlul științific de doctor primește o indemnizație lunară de 500 de lei brut. Aceasta se acordă doar dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care are titlul și dacă fișa postului include atribuții clare și cuantificabile, care permit verificarea lunară a modului în care își valorifică suplimentar activitatea.

Coaliția de guvernare a decis să modifice taxele și impozitele majorate de la 1 ianuarie 2026, după ce creșterile au stârnit nemulțumiri în rândul populației. Schimbările vizează reducerea impozitelor pentru clădirile vechi și pentru persoanele cu dizabilități.

Noile cote de reducere sunt:

25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani;

15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani.

De asemenea, Coaliția a decis să modifice și regimul impozitelor datorate de persoanele cu handicap pentru locuință și pentru prima mașină, după ce scutirea de la plată a fost eliminată la începutul anului. Potrivit noilor prevederi, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de o reducere de 25%, cu introducerea unor plafoane valorice.

Printre măsurile de relansare economică se numără:

deducerea a 3% din impozitul pe profit anual, din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, stabilit prin Declarația Unică (D212), pentru anul fiscal 2025;

majorarea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 de lei la 5.000 de lei;

creșterea plafonului pentru TVA și posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere pentru firmele care nu depășesc venituri anuale de 100.000 de euro;

extinderea termenului pentru angajarea primului salariat, în cazul microîntreprinderilor nou-înființate, de la 30 la 90 de zile de la înregistrare;

acordarea unor stimulente fiscale pentru listarea sau menținerea la bursă, printr-o deducere suplimentară de 50% a cheltuielilor din primul an;

posibilitatea pentru persoanele fizice de a deduce sumele plătite pentru achiziția de acțiuni, obligațiuni sau titluri de participare la ETF-uri, în limita a 400 de euro pe an.