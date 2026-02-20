Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aprobată. A fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial

Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost semnată de premierul Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației și Cercetării, și trimisă spre publicare în Monitorul Oficial.

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației, a aprobat și a semnat documentul marți, 17 februarie, însă anunțul privind programa a fost făcut abia joi seara.

Potrivit documentului, organizarea conținuturilor urmează principiul diacronic, vizibil în evoluția formelor literare, a modului în care sunt reprezentate omul și lumea, a contextelor care le dau naștere, precum și în schimbările limbii.

Ministerul Educației a transmis că organizarea conținuturilor nu se bazează exclusiv pe criteriul cronologic și că documentul propune o viziune modernă și flexibilă asupra predării disciplinei.

„Față de modificările precizate în comunicatul emis în data de 23 decembrie 2025, în formele finale aprobate: la domeniul de conținut LITERATURĂ au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module de conținut, lăsând astfel la latitudinea profesorilor selectarea aspectelor pe care le consideră adecvate în funcție de profilul și nivelul clasei la care predau. Au fost, de asemenea, simplificate denumirile formelor literare aferente celor cinci module pentru a da posibilitatea profesorilor de a alege, din lista de recomandări, dintre mai mulți autori (și, în consecință, opere literare) pe acelea pe care le consideră relevante”, a transmis ministrul Educației.

În ziua plecării din funcție, Daniel David a anunțat că amână decizia privind programa de Limba și literatura română, invocând respectul față de dezbaterea publică și menționând că adoptarea documentului va reveni noului ministru.

„Așa cum am spus, ca urmare a respectului pentru dezbaterile publice, am amânat decizia față de programa la limba și literatura română, astfel că noului ministru îi va rămâne de adoptat programa”, afirma acesta.

El a adăugat că ar fi aprobat documentul dacă ar fi inclus sugestiile relevante rezultate din dezbatere și dacă structura ar fi devenit mai flexibilă, prin accent pe competențe și pe o listă de referință cu autori reprezentativi, lăsând profesorilor o marjă mai largă de personalizare.