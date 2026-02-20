Pîslaru, mesaj pentru Câciu: Nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a comentat, într-o conferință de presă, acuzațiile lansate de fostul ministru Adrian Câciu referitoare la stadiul plăților din PNRR și la situația fondurilor din contul deschis la Banca Națională a României.

Întrebat despre disputa cu Adrian Câciu, Pîslaru a avut un mesaj tranșant: „eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc sau sunt pur și simplu contributori direct la dezastrul care a condus la faptul că noi acum trebuie să reparăm situația PNRR”.

Ministrul a explicat că fondurile din contul de la BNR trebuie înțelese în contextul mecanismului de funcționare al Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, contul este unul colector și nu reflectă direct capacitatea de gestionare a lichidităților de către Ministerul Finanțelor.

El a precizat că România a întâmpinat blocaje la cererea de plată 3, iar cererea de plată 4 a putut fi depusă doar după revizuirea programului și reluarea dialogului cu Comisia Europeană.

În ceea ce privește cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, Pîslaru a arătat că aceasta se află într-un stadiu avansat de analiză la nivelul Comisiei Europene și că, cel mai probabil, aprobarea va veni în luna martie.

Ministrul a explicat și de ce în prezent nu mai există fonduri disponibile în contul de la BNR: „Din acest punct de vedere trebuie să fii fie rău intenționat, fie să nu cunoști cum stau lucrurile”.

El a arătat că, la preluarea mandatului, existau aproximativ șase miliarde de euro necheltuite, bani care între timp au fost utilizați pentru finanțarea proiectelor de investiții. „Și întrebarea este, pentru orice om cu capul limpede (…) e rău că ai cheltui banii ăștia?”, a adăugat ministrul.

De cealaltă parte, deputatul PSD Adrian Câciu susține că România nu a mai atras fonduri din PNRR din iunie 2025 și că există întârzieri semnificative la validarea cererii de plată 4. El a pus sub semnul întrebării ritmul absorbției și a întrebat public: „Banii, unde sunt banii?”.

Disputa dintre cei doi oficiali are loc într-un context tensionat privind implementarea PNRR, în condițiile în care România mai are de atras miliarde de euro până la termenul limită din august 2026.