Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România

Sorin Grindeanu, lider PSD și fost ministru al Transporturilor, a afirmat că ritmul marilor investiții, în special al proiectelor de autostrăzi, a fost afectat de lipsa de predictibilitate financiară a Guvernului condus de Ilie Bolojan. „După mai-iunie am văzut o lipsă de predictibilitate pe ritmicitatea în care se plătesc facturile, de exemplu la CNAIR”, a spus acesta, la un post TV.

Liderul PSD a declarat că ritmul ridicat al lucrărilor din anii anteriori a fost posibil datorită unei relații stabile între autorități și companii. Potrivit acestuia, această relație s-ar fi deteriorat ulterior.

„Orice constructor serios și orice beneficiar serios, care nu-și minte partenerii, trebuie să-i spună clar: domnule, degeaba te pun să lucrezi dacă nu pot să te plătesc în ritmul acesta. Anul trecut n-a mai fost valabil acest lucru”, a spus acesta, la Digi 24.

El a subliniat că firmele de construcții aveau capacitatea tehnică necesară pentru a menține un ritm accelerat al lucrărilor: „Constructorii au putut. Constructorii au putut, domnule Prelipceanu. În trei ani s-au făcut 400 de kilometri de autostradă”.

Fostul ministru al Transporturilor a afirmat că situația s-a schimbat după jumătatea anului trecut, când plățile nu au mai respectat calendarul stabilit. „După mai-iunie am văzut o lipsă de predictibilitate pe ritmicitatea în care se plătesc facturile, de exemplu la CNAIR”, a explicat acesta.

Grindeanu afirmă că, în perioada în care conducea ministerul, constructorii știau exact ce sume urmau să încaseze în fiecare lună. „Le spuneam în august cât pot plăti, în septembrie cât pot plăti, în octombrie cât pot plăti. Anul trecut nu s-a mai întâmplat asta”, a relatat acesta.

Una dintre cele mai dure acuzații a vizat mesajele publice referitoare la situația financiară a statului. „Când aude un constructor că România ar putea intra în incapacitate de plată, ce face? Un constructor cu șase mii de angajați — cum are Umbrărescu — ce face? Încetinește”, a mai afirmat acesta.

Liderul PSD a atras atenția că termenele pentru unele proiecte sunt foarte apropiate și depind direct de stabilitatea finanțării: „Trebuie să ajungem până în august cu autostrada la Pașcani. Suntem la limită. Nu că n-are capacitate constructorul”.

El a precizat că proiectele finanțate prin PNRR ar trebui să aibă prioritate, însă fără a renunța la cele incluse în programele operaționale. „Până în august prioritatea trebuie să fie proiectele PNRR, dar nu trebuie lăsate nici celelalte”, a mai adăugat acesta.

Grindeanu a subliniat că își menține poziția potrivit căreia investițiile nu trebuie sacrificate pentru ajustări bugetare. „Eu sunt un adept al investițiilor. Am cerut de fiecare dată bani mai mulți la Ministerul Transporturilor”, a mai spus acesta.