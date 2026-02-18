Sorin Grindeanu, după decizia CCR: De acum e treaba domnului Pîslaru să nu pierdem acei bani

În urma deciziei Curții Constituționale de a declara constituțională legea privind pensiile magistraților, Sorin Grindeanu, a avut miercuri o primă reacție publică: Foarte bine că s-a clarificat, în sfârşit, acest subiect. Eu n-am comentat şi nu o să comentez nici de-acum înainte decizii ale Curţii Constituţionale”, a spus liderul PSD. Acesta a subliniat că, în contextul actual, responsabilitatea pentru atragerea fondurilor europene îi revine ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Liderul social-democrat a afirmat că este un lucru pozitiv faptul că această chestiune a fost lămurită, precizând că nu obișnuiește să comenteze hotărârile Curții Constituționale.

Decizia CCR vine după o perioadă îndelungată de analiză, marcată de mai multe amânări, și stabilește că legea privind reforma pensiilor magistraților respectă prevederile constituționale.

Sorin Grindeanu a subliniat că, după clarificarea cadrului legal, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să administreze cu responsabilitate situația, astfel încât România să nu riște pierderea fondurilor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.

„De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”, a arătat Grindeanu.

Președintele PSD și-a manifestat, în același timp, convingerea că finanțarea europeană nu va fi afectată, în măsura în care ministerul de resort își va îndeplini corespunzător atribuțiile.

„Am încredere că, dacă îşi face bine treaba domnul ministru Pîslaru, nu vom pierde acei bani”, a arătat el.

După două luni de dezbateri și cinci amânări succesive, Curtea Constituțională a respins, joi, obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Prin această decizie, actul normativ poate fi promulgat și aplicat, ceea ce deschide calea pentru reducerea pensiilor speciale ale magistraților și pentru creșterea vârstei de pensionare.