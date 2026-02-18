Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a anunțat că va sesiza instituțiile europene după decizia CCR privind pensiile magistraților

După verdictul dat de Curtea Constituțională a României (CCR), Lia Savonea, președinta Înalta Curte de Casație și Justiție, a anunțat că instanța supremă va sesiza „instituțiile europene competente” în legătură cu modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților, arată Digi24.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a parcurs toate demersurile legale disponibile în plan intern pentru apărarea independenței magistraților”, a declarat Lia Savonea.

Șefa ÎCCJ a adăugat că „slăbirea standardelor de protecție constituțională este profund îngrijorătoare și va impune o reacție instituțională fermă”.

„Independența justiției reprezintă un principiu fundamental, iar ICCJ va acționa prin toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a mai subliniat Savonea.

În același timp, pozițiile autorităților executive contrastează cu cea a instanței supreme. Președintele Nicușor Dan a catalogat decizia CCR drept „un gest de echitate așteptat de societate”, iar premierul Ilie Bolojan a afirmat că „se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR”, subliniind continuitatea implementării reformei pensiilor speciale.

Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea privind pensiile de serviciu ale magistraților este constituțională, respingând obiecția formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta deschide calea pentru aplicarea prevederilor care prevăd reducerea beneficiilor și creșterea treptată a vârstei de pensionare.

Deliberările CCR au durat două luni și au fost amânate de cinci ori. La termenul anterior, judecătorii au suspendat analiza pentru a studia documente suplimentare depuse de instanța supremă, care ceruse și sesizarea Curtea de Justiție a Uniunii Europene, invocând posibile tratamente discriminatorii față de magistrați și impactul asupra siguranței financiare a acestora.

Implementarea acestei reforme reprezintă un jalon important din PNRR, condiționând accesul României la tranșe semnificative de finanțare europeană. Decizia CCR permite Guvernului să demareze procedurile necesare pentru deblocarea fondurilor aferente acestei reforme.

Legea urmează să fie promulgată de președinte, însă actul normativ nu poate intra imediat în vigoare, întrucât Administrația Prezidențială trebuie să primească toate documentele oficiale, inclusiv motivarea deciziei Curții.