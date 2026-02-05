Lia Savonea, despre verificările Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder: Raportul acesta a arătat și el ce a putut să arate

Inspecția Judiciară a anunțat, în urma verificărilor realizate, că acuzațiile prezentate în documentarul Recorder nu se confirmă. „A selecta patru dosare și a le prezenta ca pe un fenomen eu cred că nu este o analiză, este o selecție interesată”, a spus Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), la un post TV.

Președintele ÎCCJ a avut prima reacție publică după încheierea verificărilor făcute de Inspecția Judiciară, ca urmare a acuzațiilor apărute în documentarul Recorder. Potrivit acesteia, „a selecta patru dosare și a le prezenta ca pe un fenomen eu cred că nu este o analiză, este o selecție interesată”.

„Raportul acesta a arătat și el ce a putut să arate. Ce nu poate să constate, să explice și va trebui să rămână o problemă pentru noi este cui aparține, cui a folosit, de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea și mai ales cum s-a făcut ca doi colegi să se fi lăsat implicați în această manipulare. Folosind jumătăți de adevăr și adăugând tot felul de suspiciuni ai obținut o manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție la cea mai mare instanță din România, dar din păcate a lovit în temelia sistemului nostru de justiție”, a explicat aceasta, la România TV.

În același context, Lia Savonea a afirmat că sistemul judiciar are nevoie de o analiză internă, astfel încât situații similare să nu se repete.

„Este păcat și aici cred că trebuie să ne gândim: ce putem să facem să preîntâmpinăm astfel de situații la care am asistat în ultimele două luni și care nu au fost deloc benefică pentru noi. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare, concluziile Inspecției Judiciare sunt limpezi”, a mai spus aceasta.

Documentarul Recorder, publicat în decembrie 2025, a stârnit reacții puternice în spațiul public și în sistemul judiciar, fiind invocat inclusiv de politicieni. Materialul sugera existența unor mecanisme de influențare a actului de justiție, prin modificarea completurilor de judecată și gestionarea unor dosare sensibile.

În urma acuzațiilor, Inspecția Judiciară a început verificări extinse și a analizat documente administrative, hotărâri judecătorești și proceduri interne.

În concluziile finale, Inspecția Judiciară arată că discursul public din ultimii ani, alimentat inclusiv de poziții exprimate de unii procurori cu funcții de reprezentare, a contribuit la delegitimarea actului de justiție și la estomparea delimitării dintre rolul de acuzare și cel de judecată.

Potrivit raportului, documentarul Recorder nu evidențiază mecanisme ascunse, ci reia și amplifică un discurs deja existent, prin generalizări care nu sunt susținute de analiza juridică a cazurilor concrete. Verdictul final al Inspecției Judiciare, prezentat Secției pentru judecători a CSM, este clar: niciuna dintre acuzațiile formulate în documentarul Recorder nu se confirmă.