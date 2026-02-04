Judecătoarea Adriana Stoicescu a câștigat în fața procurorilor PICCJ în dosarul legat de Georgescu

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara a obținut, marți, 3 februarie 2026, o decizie favorabilă la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), care a revizuit temeiul soluției de clasare dispusă în cazul său, potrivit Luju.

Hotărârea instanței supreme a confirmat că faptele pentru care a fost vizată judecătoarea nu existau, contrazicând astfel soluția inițială a procurorilor de la Parchetul de pe lângă ICCJ.

Potrivit dezvăluirilor publicate anterior de Lumea Justiției, Adriana Stoicescu a fost urmărită și interceptată între februarie și mai 2025, în urma unei întâlniri din 2019 cu Călin Georgescu și a relației de prietenie cu un avocat al acestuia. Ancheta procurorilor Marius Iacob și Gheorghe Cornescu, de la Secția de urmărire penală a PICCJ, viza presupusa implicare a judecătoarei în favorizarea faptuitorului.

Inițial, soluția de clasare dispusă în dosar a fost formulată pe baza articolului 16 alin. 1 lit. b, teza a II-a din Codul de procedură penală, care arată că „fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”. Practic, judecătoarea Stoicescu a fost considerată că nu a acționat cu intenție, deși nu exista niciun indiciu că ar fi săvârșit o faptă penală.

Decizia ICCJ, pronunțată de judecătoarea Maricela Cobzariu, a corectat această interpretare. Instanța a stabilit că temeiul soluției de clasare trebuie să fie articolul 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, adică „fapta nu există”. Practic, hotărârea subliniază că judecătoarea Stoicescu a fost vizată fără niciun motiv real, iar ancheta inițială nu a avut niciun temei legal pentru a o considera vinovată.

„Admite plângerea formulată de persoana interesată Stoicescu Adriana Petronela împotriva soluţiei de clasare dispuse prin dispozitivul rechizitoriului din 15 septembrie 2025 și desființează soluția respectivă, schimbând temeiul de drept al clasării în art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală”, se arată în minuta ICCJ nr. 44/3 februarie 2026 (dosar 2238/1/2025).

Judecătoarea a fost asistată în proces de avocații Angela Ciurea și Ciprian Năstăsescu, care au susținut că măsurile de supraveghere și interceptările la care a fost supusă clienta lor au fost complet nejustificate.

În cadrul anchetei, Stoicescu fusese cercetată pentru favorizarea faptuitorului, dar rechizitoriul care îl viza pe Călin Georgescu fusese trimis în instanță fără a găsi vreo vinovăție în cazul judecătoarei. Decizia ICCJ confirmă, astfel, că faptele imputate inițial nu existau și că ancheta fusese exagerată și abuzivă.

Această hotărâre stabilește un precedent important în privința protecției judecătorilor împotriva investigațiilor nefondate și subliniază limitele competenței procurorilor în cazurile delicate de acest tip. ICCJ a decis, totodată, că cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, consolidând astfel caracterul definitiv al soluției.