Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București, a cerut pensionarea la 51 de ani

Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședintă a Curții de Apel București, a depus cerere de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata, în vârstă de 51 de ani, este cunoscută publicului larg după apariția sa în conferința de presă organizată de instanță în urma documentarului Recorder „Justiție capturată”, când a fost surprinsă spunând: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Solicitarea de eliberare din funcție prin pensionare urmează să fie analizată de Secția pentru judecători a CSM. Dacă dosarul va fi declarat eligibil, procedura continuă cu transmiterea deciziei către președintele Nicușor Dan, care va semna decretul de pensionare, un demers considerat formal.

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” figurează pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători din 5 februarie.

Pe lângă cererea vicepreședintei Curtea de Apel București, au mai fost depuse dosare de pensionare de doi judecători de la tribunalele Caraș-Severin și Cluj, precum și de doi magistrați de la judecătoriile Cluj-Napoca și Mangalia.

Ionela Tudor deține funcția de vicepreședinte al Curții de Apel București și este, totodată, purtătoarea de cuvânt a instituției. De-a lungul carierei sale, a fost implicată în soluționarea unor dosare cu impact public major. Magistrata a pronunțat soluții favorabile în cauza privind suspendarea analizării tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, precum și în dosarul terenurilor de la Ferma Băneasa. Această din urmă decizie a stat ulterior la baza achitării omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat inițial la șapte ani de închisoare.

În martie 2022, Ionela Tudor a admis cererea lui Nicolae Ciucă privind suspendarea înregistrării a trei sesizări de plagiat referitoare la teza sa de doctorat. În motivare, judecătoarea a invocat necesitatea menținerii stabilității, apreciind că scandalul plagiatului ar fi putut influența negativ scena politică.

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, menționa Ionela Tudor în motivare.

Această argumentație a fost intens criticată în spațiul public. Centrul de Resurse Juridice a depus o sesizare la Inspecția Judiciară, în numele mai multor ONG-uri, susținând că motivarea conține evaluări privind stabilitatea conducerii executive, cariera politică a reclamantului și credibilitatea partidului acestuia, aspecte ce ar putea contraveni Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor. Inspecția Judiciară a decis clasarea sesizării.

Pe 11 decembrie, Curtea de Apel București a organizat o conferință extraordinară de presă, convocată după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”. Evenimentul, fără precedent pentru instituție, a avut loc într-o sală de judecată.

Conferința a fost deschisă de o judecătoare de la Secția I penală, Raluca Moroșanu, magistrat cu 26 de ani de experiență, care a declarat că a venit să își susțină colegul Laurențiu Beșu și să confirme afirmațiile acestuia din documentar. „Conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni disciplinare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine”, a afirmat judecătoarea.

La rândul său, președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a susținut că sistemul judiciar este supus unui „linșaj mediatic” și unei campanii de „demonizare”, prin contestarea modului de organizare și ridiculizarea conducerii.

În timpul conferinței, vicepreședinta instanței, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timp ce îi spunea președintei Curții de Apel, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia. Mă duc să vorbesc”. Magistrata a părăsit sala, a revenit ulterior și i-a șoptit acesteia ce să răspundă. Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder. Conferința s-a încheiat abrupt, după ce președinta instanței a fost confruntată cu întrebări critice. Deși ordinea adresării întrebărilor fusese stabilită prin tragere la sorți, nu toți jurnaliștii au apucat să intervină. Nicoleta Arsenie a declarat că și-a prezentat punctul de vedere și a părăsit sala, însoțită de magistrații aflați în spatele său.