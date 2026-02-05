Inspecția Judiciară a respins toate acuzațiile din documentarul Recorder despre justiție

Inspecția Judiciară a finalizat analiza amplă declanșată în urma apariției documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder la finalul anului 2025, și a transmis Consiliului Superior al Magistraturii un raport care infirmă, una câte una, acuzațiile prezentate în materialul video, potrivit instituției.

Concluzia generală a magistraților este că faptele invocate nu sunt susținute de date verificabile și că documentarul construiește o narațiune bazată pe selecții parțiale și interpretări subiective.

Verificările au vizat atât modul de soluționare a unor dosare intens mediatizate, cât și presupuse intervenții administrative care ar fi influențat actul de judecată.

Potrivit raportului, termenele de prescripție prezentate în film sunt eronate, iar modificările componenței completurilor de judecată au avut la bază exclusiv motive administrative legale, precum promovări, pensionări sau echilibrarea volumului de activitate.

Inspecția Judiciară arată că afirmațiile privind dosare cunoscute, inclusiv cele care îi vizează pe Marian Vanghelie, Puiu Popoviciu sau Cristian Burci, nu se confirmă. În toate aceste cazuri, documentele analizate indică respectarea procedurilor în vigoare, fără indicii de presiuni sau influențe exercitate asupra judecătorilor.

Raportul acordă atenție și declarațiilor publice ale unor magistrați sau procurori care au criticat soluții definitive ale instanțelor. Potrivit Inspecției, astfel de luări de poziție pot afecta percepția publică asupra independenței justiției, mai ales atunci când provin din partea unor persoane cu funcții de reprezentare instituțională.

În acest context, se subliniază că obligația de rezervă este un principiu esențial al statutului magistratului, consacrat inclusiv în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește Curtea de Apel București, raportul precizează că delegările și mobilitatea profesională a judecătorilor au fost realizate cu respectarea strictă a cadrului legal și cu acordul celor vizați. Inspecția respinge ideea că aceste mutări ar fi avut rolul de a influența soluțiile pronunțate în cauze sensibile.

Magistrații mai arată că documentarul Recorder nu aduce la lumină mecanisme ascunse ale sistemului judiciar, ci preia și amplifică un discurs critic deja existent în spațiul public, fără a oferi o analiză completă a contextului juridic.

Raportul semnalează omisiuni importante, precum lipsa referirilor la decizii ale Curții Constituționale sau la rolul legislativului în apariția unor efecte precum intervenția prescripției.

Potrivit Inspecției Judiciare, prezentarea selectivă a informațiilor și amestecul dintre fapte și opinii pot contribui la erodarea încrederii publice în actul de justiție. Documentul transmis CSM subliniază că evaluarea activității instanțelor trebuie să se bazeze pe lege și pe garanțiile procesuale, nu pe presiuni mediatice sau pe notorietatea anumitor dosare.

Raportul final concluzionează că, în urma verificărilor exhaustive, niciuna dintre acuzațiile formulate în materialul Recorder nu este susținută de realitatea factuală sau juridică, iar teza unei justiții influențate instituțional nu este confirmată.