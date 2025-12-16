Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Marți, începând cu ora 12:00, jurnalistul Dan Andronic vă invită la o nouă ediție incendiară a podcastului „Contrapunct”, difuzată pe canalul de YouTube EVZ Capital și pe pagina de Facebook Evenimentul Zilei. O dezbatere fără menajamente despre starea actuală a Justiției, manipulările din presă și jocurile de putere din magistratură.

Subiectul momentului, care a inflamat opinia publică, intră sub lupa specialiștilor. După valul de emoție stârnit de documentarul „Capturarea Justiției” realizat de Recorder, este timpul pentru o analiză la rece, bazată pe lege și pe realitatea din sălile de judecată, nu pe scenarii de film. Teme explozive pe masa dezbaterii Alături de invitații săi, cunoscuții avocați Constantin Durgheu și Alexandru Morărescu, Dan Andronic propune o radiografie dură a sistemului.

Emisiunea își propune să răspundă la întrebările pe care mulți se feresc să le pună: Documentarul Recorder – Jurnalism sau Manipulare Cât de reală este imaginea „apocaliptică” prezentată în materialul video și care sunt, de fapt, mizele atacurilor concertate la adresa judecătoarei Lia Savonea și a Înaltei Curți? „Rețeaua Soros” și Justiția din România: Există o influență externă, prin ONG-uri și magistrați-activiști, care încearcă să dicteze sentințe și să controleze agenda publică?

Cine sunt actorii din umbră? Haosul din mintea oamenilor De ce se prescriu dosarele pe bandă rulantă? Este vina judecătorilor că aplică deciziile CCR sau a politicienilor care nu au legiferat la timp? O ediție pe care nu trebuie să o ratați Dacă doriți să înțelegeți ce se întâmplă dincolo de titlurile de cancan și de propaganda de pe rețelele sociale, Constantin Durgheu și Alexandru Morărescu vor explica mecanismele juridice și vor demonta narativele false care circulă în spațiul public.

Se anunță o discuție contondentă, în care se va vorbi deschis despre „Binom”, despre abuzurile din trecut care sunt prezentate astăzi ca virtuți și despre pericolul transformării justiției într-o anexă a străzii. Urmăriți podcastul „Contrapunct” cu Dan Andronic, marți, de la ora 12:00, Live pe YouTube EVZ Capital și Facebook Evenimentul Zilei.

🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.