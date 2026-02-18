Nicușor Dan, după verdictul CCR: Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate

În urma deciziei luate de Curtea Constituțională a României, care a stabilit că legea privind pensiile magistraților este constituțională, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj adresat reprezentanților sistemului judiciar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a salut adoptarea reformei și a subliniat necesitatea echilibrului între echitate socială și respectarea rolului magistraților în stat.

Șeful statului a apreciat hotărârea judecătorilor constituționali și a evidențiat că modificarea modului de calcul al pensiilor reprezintă un demers așteptat la nivelul societății.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a scris președintele pe Facebook.

Legea urmează să ajungă la promulgare, însă semnarea acesteia nu poate avea loc imediat, deoarece Administrația Prezidențială trebuie să primească documentația completă de la Curte, inclusiv motivarea deciziei, etapă procedurală necesară înainte de intrarea actului normativ în vigoare.

Judecătorii Curtea Constituțională a României au respins, miercuri, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, după două luni în care deliberările au fost amânate de cinci ori. Decizia permite aplicarea noilor prevederi legislative, care includ reducerea beneficiilor și creșterea graduală a vârstei de pensionare.

La termenul precedent, Curtea a suspendat deliberările pentru a analiza documente suplimentare depuse de instanța supremă. Aceasta solicitase, de asemenea, sesizarea Curtea de Justiție a Uniunii Europene, argumentând că legea ar trata „discriminatoriu” magistrații și ar „reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor”.

Reforma pensiilor speciale constituie unul dintre jaloanele esențiale asumate de România prin PNRR. Implementarea ei este condiție pentru deblocarea unor tranșe importante de finanțare europeană. Decizia CCR îi va permite Guvernului să continue procedurile pentru recuperarea fondurilor blocate până la clarificarea cadrului legislativ.