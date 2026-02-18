Bolojan, mulțumit de decizia CCR privind pensiile magistraților: Reforma a fost cerută cu insistenţă de societatea românească

Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curtea Constituțională a României (CCR) referitoare la pensiile speciale ale magistraților și a anunțat că Guvernul va începe demersurile pentru recuperarea fondurilor europene aferente reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Executivului, hotărârea instanței constituționale confirmă legalitatea măsurilor promovate de Guvern în procesul de reformare a sistemului pensiilor speciale, un subiect intens dezbătut în ultimii ani atât la nivel politic, cât și public.

„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistenţă de societatea românească şi reuşesc un pas mare spre echitate”, a arătat el.

Premierul a transmis, prin purtătorul de cuvânt al Guvernului, că decizia Curții Constituționale validează direcția reformei și permite continuarea procedurilor necesare pentru deblocarea finanțărilor europene condiționate de această modificare legislativă.

„Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a fost mesajul transmis de șeful Executivului.

Judecătorii Curții Constituționale au respins, după două luni marcate de cinci amânări succesive, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Decizia deschide calea aplicării noilor prevederi legislative, care includ reducerea beneficiilor și creșterea graduală a vârstei de pensionare. La termenul anterior, deliberările au fost suspendate pentru analizarea unor documente suplimentare depuse de instanța supremă.

Reprezentanții acesteia au solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, argumentând că legea ar trata „discriminatoriu” magistrații și ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.

Reforma pensiilor speciale reprezintă unul dintre jaloanele esențiale asumate de România prin PNRR, iar îndeplinirea acestuia este condiție pentru accesarea unor tranșe importante de finanțare europeană. Decizia CCR permite astfel Guvernului să continue procedurile pentru recuperarea sumelor blocate până la clarificarea cadrului legislativ.

Executivul consideră că hotărârea instanței constituționale marchează un moment decisiv în procesul de reformă a sistemului de pensii speciale, într-un context în care presiunea publică pentru reducerea inechităților bugetare rămâne ridicată.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind modificările legislative referitoare la pensiile magistraților, stabilind că actul normativ respectă prevederile Constituției.

Decizia judecătorilor constituționali permite astfel aplicarea noilor reglementări adoptate de Parlament.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, decizia Curtea Constituțională a României nu ar fi fost adoptată în unanimitate. Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Dimitrie-Bogdan Licu s-ar fi pronunțat împotriva respingerii sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în timp ce Mihai Busuioc ar fi susținut respingerea acesteia.