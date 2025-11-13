Bolojan anunță blocaj în discuțiile privind pensiile speciale ale magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat că negocierile dintre Guvern și reprezentanții sistemului judiciar pe tema reformei pensiilor magistraților au ajuns într-un impas, fără ca vreuna dintre părți să se apropie de un compromis: „Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la un numitor comun”, a afirmat premierul într-un interviu pentru Euronews România.

Șeful Executivului afirmă că problemele centrale ale reformei – vârsta de pensionare și modul de calcul al pensiei – sunt chestiuni fundamentale care nu mai pot fi amânate. Bolojan a explicat că discuțiile purtate în ultimele zile nu au dus la niciun progres real.

El a comentat și poziția transmisă de CSM, subliniind că există două elemente ale reformei care nu pot fi puse în discuție: vârsta redusă de pensionare și raportarea pensiei la ultimul salariu.

În opinia premierului, statul nu mai poate suporta ieșirea anticipată din activitate a magistraților și nici nivelul pensiilor plătite în prezent.

„Sunt două aspecte importante, care nu țin de viziunea unei persoane, ci țin de niște realități care nu pot fi contestate. Nu mai putem susține și suporta o pensionare care să fie între 48-50 de ani, deci vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată”, a declarat Bolojan.

Premierul a insistat că bugetul de stat are nevoie de mai mulți contribuabili activi.

„Dacă vrem să avem mai mulți la bugetul de stat pentru sănătate, pentru educație, pentru investiții, acești bani nu pot fi colectați decât de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează. (…) Trebuie să avem mai mulți oameni în economie, nu avem altă posibilitate.”

Bolojan consideră esențială apropierea treptată a vârstei de pensionare de cea standard și reformarea modului în care este calculată pensia.

„Astăzi vin 80% din salariu brut dar nu mai mult decât ultimul salariu. Practic pensia este cât ultimul salariu, ceea ce este anormal, orice s-ar spune legat de sistemul de contributivitate. (…) Pe acest aspect, de exemplu, nu s-a căzut de acord.”

Întrebat ce propuneri au venit din partea magistraților, Ilie Bolojan a refuzat să intre în detalii, motivând că o astfel de discuție ar putea agrava tensiunile: „Nu este secret, dar am convenit să nu facem declarații care să se ducă într-o zonă care să potențeze lucrurile și eu în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare.”

Premierul a transmis însă un avertisment ferm: sistemul trebuie reformat urgent pentru a ține pasul cu schimbările demografice.

„Gândiți-vă că cei care vin în spate sunt mult mai puțini, 200.000-300.000 de oameni. Peste 15-20 de ani de zile vor intra 150.000 de oameni de la 18 ani în zona de populație activă.”

Conform datelor prezentate de Bolojan, aproximativ 500.000 de persoane născute între 1968 și 1970 vor ieși la pensie în următorul deceniu.

„Dacă nu luăm măsuri care să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil, practic amanetăm viitorul României pentru anii următori”, a avertizat premierul, subliniind că țara plătește acum consecințele unor decizii istorice care nu au fost corectate la timp.