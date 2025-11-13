Ciolacu, atac la Bolojan: Confundă funcția cu rolul de Mesia al României

Marcel Ciolacu, fost premier al României, a lansat joi unul dintre cele mai dure atacuri politice ale ultimelor luni la adresa actualului șef al Guvernului, Ilie Bolojan. „S-a căutat un salvator care a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3, adăugâncd căBolojan ar fi „blocat tot” după preluarea mandatului.

Fostul prim-ministru a afirmat că, în momentul preluării mandatului său, România avea un deficit de 7,3%, iar în urma unor măsuri pe termen mediu, planul era ca acesta să fie redus treptat spre 3% în decurs de șapte ani.

„Eu am intrat în funcția de prim-ministru având un deficit de 7,3% și am luat măsuri prin care să putem reduce deficitul spre 3% într-un plan pe 7 ani”, a declarat Ciolacu.

El susține că odată cu venirea lui Bolojan la conducerea Executivului, întreaga responsabilitate a problemelor economice a fost transferată asupra sa, în timp ce premierul ar fi fost prezentat drept „salvator”: „S-a căutat un salvator, s-a căutat un vinovat de serviu și acela trebuia să fiu eu”, a mai spus fostul premier.

Ciolacu afirmă că Ilie Bolojan ar fi transmis constant mesaje alarmiste despre situația economică și că, prin deciziile adoptate, ar fi „înghețat” proiecte și investiții importante.

„Atâta timp cât ieși la TV și spui că e dezastru, atâta timp cât îngheți tot, atâta timp cât blochezi investițiile. În mandatul meu am avut cele mai mari investiții, am construit autostrăzi, spitale, Molova are în sfârșit autostradă”, a spus fostul premier.

El afirmă că guvernarea sa a înregistrat creșteri atât pe zona investițiilor, cât și pe cea a serviciilor, în timp ce măsurile ulterioare „au blocat economia”: „Au fost investiții mai mari decât am anticipat pentru că am avut de închis un exercițiu financiar.”

Una dintre acuzațiile centrale ale lui Ciolacu este legată de afirmația lui Bolojan potrivit căreia România ar fi evitat incapacitatea de plată.

„Cum să ieși la TV să spui că ai evitat incapacitatea de plată, dar când a fost România în incapacitate de plată? Ce analiști au spus asta? A ieșit BNR-ul să spună asta? Banca Națională are cele mai mari rezerve din istorie”, a criticat Ciolacu.

El acuză că toate măsurile introduse în mandatul său – inclusiv cele privind voucherele și plafonările – ar fi fost suspendate după schimbarea guvernului: „Toate măsurile luate de noi, toate măsurile privind voucherele, privind stăvilirea prețurilor, toate sunt blocate.”

Fostul premier susține că în prezent prețurile cresc semnificativ, iar reacția publică este mult mai redusă față de perioada în care el era la conducerea executivului: „Când eram eu premier, toată ziua mă întrebați despre creșteri, acum când prețurile au explodat, motorina a trecut de 8 lei. Dacă era așa ceva pe vremea mea eram crucificat, eram ars în Piața Victoriei.”

În încheiere, Ciolacu a criticat și impactul real al reformelor promovate de actualul guvern: „Toată reforma lui a adus o economie de 0,01%! Toată această minciună, cum, un prim-ministru PSD trebuie crucificat, asta este istoria premierilor PSD în ultimii 30 de ani.”