Victor Ponta: Măsurile fiscale actuale fac rău românilor și firmelor, nu Bruxelles-ului

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan este acuzat de Victor Ponta că a destabilizat economia, prin decizii fiscale care ar fi lovit atât în mediul de afaceri, cât și în populație. Fostul premier susține că România a intrat într-o spirală economică negativă, iar efectele se văd deja în nivelul de trai, inflație, prețuri și presiunea pe companii.

Ponta a comentat situația economică la România TV, într-o intervenție în care a comparat politicile actuale cu cele pe care susține că le-a aplicat în perioada în care se afla la Palatul Victoria. Concluzia sa este că, din perspectiva românilor și a firmelor, lucrurile „merg în direcția proastă”.

Victor Ponta afirmă că românii pierd bani în fiecare lună, fără să-și dea seama, pentru că inflația a depășit creșterile salariale și indexările pensiilor. Fostul premier susține că deciziile fiscale luate în ultimul an au amplificat acest fenomen, iar rezultatul este o scădere reală a puterii de cumpărare.

Declarația sa este fermă: „Inflația mănâncă din pensiile și salariile”. Ponta spune că nu doar populația este afectată, ci și companiile, care ar resimți o presiune puternică, mai ales din cauza taxelor și a impredictibilității fiscale.

„Firmele rezistă din ce în ce mai rău”, susține fostul prim-ministru. În opinia lui, întregul mediu economic funcționează sub presiune, iar multe companii ar fi ajuns în situația de a tăia investiții sau chiar locuri de muncă.

Victor Ponta a făcut o paralelă între perioada în care el a condus Guvernul și actuala politică fiscală. Fostul premier afirmă că, în urmă cu zece ani, statul român urmărea o altă direcție, pe care o descrie drept una de creștere economică.

Declarația sa este explicită: „În 2015 creșteau pensiile, scădeau taxele, acum e invers.” Ponta susține că atunci populația câștiga mai mult, iar mediul de afaceri primea încurajări, în timp ce acum românii ar suporta costul creșterii fiscale, iar companiile s-ar adapta tot mai greu.

În aceeași intervenție, fostul premier susține că măsurile actualului executiv „au făcut foarte mult rău”.

Victor Ponta crede că politicile fiscale promovate de cabinetul Bolojan sunt construite pentru a fi apreciate la nivel extern, în special în capitalele europene, nu în România. „Măsurile luate au dat bine la Paris, Berlin”, afirmă fostul premier.

Din punctul său de vedere, Guvernul încearcă să arate Bruxellesului că este responsabil fiscal, chiar dacă românii ar fi cei care suportă consecințele interne. Ponta susține că executivul nu a reușit să construiască un plan echilibrat între cerințele partenerilor externi și nevoile economiei românești.

Acesta avertizează că direcția economică este una greșită: „Economia României merge în direcția proastă.”

Fostul premier afirmă că lucrurile nu se vor opri aici. În opinia sa, Guvernul este dispus să continue măsurile fiscale și în perioada electorală. El susține că actualii decidenți vor introduce noi taxe și noi reguli pentru companii, deși acestea, spune Ponta, se află deja sub presiune.

Avertismentul său este clar: „Vor lua în continuare măsuri rele pentru mediul de afaceri, pentru români.” Ponta mai spune că în perioada campaniei vor apărea teme politice care să mute atenția publicului, dar problemele economice vor rămâne.

Declarația sa se referă direct la efectele asupra populației: „Important este ce se întâmplă cu economia, inflația, valoarea salariilor și pensiilor.”

Un alt mesaj transmis de fostul premier este legat de justificările publice ale guvernării. În opinia sa, actualii lideri nu mai pot invoca instituțiile anticorupție pentru a-și justifica problemele economice.

„Nu mai pot da vina pe DNA. Ar trebui să aibă o gândire economică, dar uite că nu o au”, afirmă Victor Ponta. Acesta spune că executivul ar trebui să vină cu soluții economice, nu cu explicații politice.

Fostul premier susține că România traversează o perioadă în care statul pune presiune pe firme și populație, în loc să stimuleze economia. Ponta afirmă că, în anii trecuți, politicile de reducere a taxelor au ajutat la creștere economică, încasări mai mari, investiții și locuri de muncă.

El spune că direcția s-a schimbat radical și că experiența ultimilor luni arată că modelul adoptat recent nu funcționează, iar românii sunt cei care simt diferența cel mai rapid, la supermarket, la facturi și în scăderea valorii reale a salariilor.