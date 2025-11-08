Previziunile lui Ponta: O să fie mai rău, nu am ajuns cel mai jos

Fostul premier Victor Ponta consideră că măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan nu vor reuși, cel mai probabil, să redreseze România. „Toate datele referitoare la economia României sunt pe roșu”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul prim-ministru a afirmat că toate datele privind economia României sunt negative și că mulți oameni îl întreabă dacă situația se va îmbunătăți.

„O să fie mai rău, nu am ajuns cel mai jos. O să fie mai rău: tăieri și oameni dați afară, măriri de taxe, firme private neplătite de stat. În calitate de premier care a redus TVA, normal că am o părere proastă despre creșterea TVA”, a spus acesta, la emisiunea „Cutia neagră”, de la România TV.

Ponta a povestit și o discuție avută cu un alt lider PSD, care i-ar fi reproșat că măsura de reducere a TVA-ului nu i-a adus avantaje politice.

„Pe de altă parte, un alt fost premier PSD mi-a zis „tu ai scăzut TVA și l-au votat pe Iohannis”. Poate așa vor românii. La fel la primărie. Nu cred că este bucureștean care să nu fi stat măcar o oră azi în mașină”, a mai spus acesta.

Într-un interviu acordat DCNews înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025, Victor Ponta a declarat că, după preluarea guvernării în 2012, Fondul Monetar Internațional era prezent la Guvern, însă un an mai târziu autoritățile au decis să renunțe la colaborare, considerând că pot administra singure economia. El a mai spus că reducerea TVA-ului a contribuit la creșterea încasărilor bugetare.

„În 2012, când am venit la guvernare, era FMI-ul la Guvern, după care, ușor-ușor, în 2013, le-am spus mulțumesc, mergeți acasă, știm să ne administrăm singuri economia, dar vreau să vă spun, apropo de taxe, lumea normal că este îngrijorată, iar eu am o idee foarte clară: când am redus TVA-ul în România de la 24 la 9% la 20 la nouă, cotele diferențiate, am încasat mai mulți bani la buget”, a spus acesta, în luna mai.