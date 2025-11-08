Politica

Eșecul lui Bolojan, așteptat în interiorul PNL. Ludovic Orban: N-ar fi foarte triști

Eșecul lui Bolojan, așteptat în interiorul PNL. Ludovic Orban: N-ar fi foarte triștiLudovic Orban. Sursa foto: Captură video Youtube
Fostul lider al PNLLudovic Orban, care este, în prezent, consilier prezidențial, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu este izolat în partidul pe care îl conduce, dar că există membri ai PNL care și-ar dori eșecul său în demersurile de prim-ministru. „Nu este izolat, dar realitatea este că sunt în interiorul partidului oameni care nu-l iubesc pe Bolojan și care n-ar fi foarte triști dacă Ilie Bolojan ar eșua”, a spus Orban la TVR Info.

Ludovic Orban: Bolojan este singurul  lider PNL care are o cotă de încredere mare

Fostul președinte al PNL a mai declarat că, în prezent, Bolojan este „singurul lider PNL care are o cotă de încredere mare”, iar în partid nu există alte figuri proeminente care să se apropie de nivelul de încredere publică de care se bucură premierul.

„Nu sunt majoritari, dar sunt, sunt astfel de oameni care într-un fel încurajează o atitudine mai pasivă din partea altora și o nesusținere publică a lui Ilie Bolojan. Pe de altă parte, dacă te uiți în sondaje, dacă vezi în percepția publică, este evident că Ilie Bolojan este un lider. Un lider incontestabil, e singurul lider PNL care are o cotă de încredere mare. Nu prea mai există alți lideri PNL care să fie nici măcar aproape de nivelul de încredere pe care îl are Ilie Bolojan”, a adăugat Orban.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Gov.ro

Fără apărare în fața atacurilor PSD

Orban a mai precizat că Bolojan nu se bucură de un suport foarte puternic în comunicarea publică din partea unor colegi de partid care sunt membri ai Guvernului. „Cred că ar trebui, totuși, să existe un suport mai solid din partea liderilor PNL, în primul rând, din partea membrilor Guvernului.

Nu l-am auzit niciodată pe domnul Predoiu, care e vicepremier și prim-vicepreședinte al PNL, să-i ia apărarea lui Ilie Bolojan, președintele partidului și premier, contra atacurilor venite din partea PSD, sau să susțină public măsurile domnului Bolojan. Am dat așa, un exemplu. Pe Ciucu l-am auzit. Ciucu este o voce și era o voce și înainte de a fi desemnat candidat la Primăria Capitalei”, a declarat Ludovic Orban.

„Poate că și Ilie Bolojan ar trebui să fie mai apropiat de partid”

Orban a afirmat că liderul PNL ar putea fi mai apropiat de echipa sa de partid și a menționat că a dat dovadă de „prea multă democrație” atunci când a format Guvernul. „Poate că și Ilie Bolojan ar trebui să fie mai apropiat de partid și să-și mobilizeze echipa. Acolo, în formarea echipei de guvernare, mi s-a părut că a avut o anumită larghețe și prea multă democrație, că practic i-a lăsat să-și negocieze la nivel regional.

Cea mai mare parte a conducerii actuale a partidului, membrii din conducerea partidului, cu excepția prim-vicepreședintelui, sunt rezultatul unor negocieri care au fost purtate la nivelul fiecărei regiuni. Nu sunt niște oameni pe care Bolojan să-i cunoască, să aibă încredere, să-i fi prezentat el ca fiind parte din echipa lui”, a mai spus Orban.

