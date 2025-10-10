Politica

Ce spune consilierul lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, despre un guvern PSD-AUR

Ce spune consilierul lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, despre un guvern PSD-AUR
Consilierul prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban, a declarat la RFI că președintele Nicușor Dan este un lider echilibrat, care își exercită responsabilitățile fără a depăși atribuțiile funcției prezidențiale, dar nici absent, așa cum a fost descris fostul președinte Klaus Iohannis. Orban a mai spus că Nicușor Dan menține o relație de colaborare cu premierul Ilie Bolojan și a respins speculațiile privind o răcire a relației dintre cei doi.

„Nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis. Este un om echilibrat, care girează cu responsabilitate atribuțiile, competențele funcției prezidențiale”, a afirmat Ludovic Orban.

Ce a observat Orban, după o săptămână la Cotroceni

Nicușor Dan

Referitor la relația dintre președinte și premier, Orban a negat existența unei tensiuni: „Dați-mi voie să nu fiu de acord cu evaluarea făcută de unii, care nu e confirmată de fapte. Chiar de curând, președintele a intervenit tocmai pentru a veni în sprijinul stabilității guvernamentale și în sprijinul premierului Bolojan. Între președintele României și premierul Bolojan cu siguranță e o relație de colaborare”. El a adăugat că, de când a devenit consilier prezidențial, acum o săptămână, a constatat o deschidere spre colaborare și susținerea măsurilor necesare.

Ludovic Orban, despre ruperea coaliției de guvernare

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Întrebat despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să accepte un guvern PSD-AUR în cazul ruperii actualei coaliții, Orban a declarat: „Deocamdată, nu cred că există un risc de rupere a acestei coaliții și sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”.

În ceea ce privește propunerile PSD de a corecta „inechitățile” din primele două pachete de măsuri fiscale, Ludovic Orban a precizat că există un acord în coaliție ca astfel de modificări să fie făcute doar cu acordul tuturor partenerilor. „A existat un acord că nu se va face acest lucru și că dacă se ajunge la concluzia că se poate face acest lucru, să fie făcut de comun acord de toate partidele din coaliție.

Fac această mențiune, care este importantă, pentru a reflecta adevărul. În mod evident, fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției la care participă. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze, se pierde încrederea între parteneri și în timp se va ajunge la o situație în care pur și simplu nu o să mai poată să guverneze împreună”, a explicat consilierul prezidențial.

