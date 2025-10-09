Primele reproșuri pentru consilierul prezidențial Ludovic Orban. Critici lansate de Alexandru Rafila

Ludovic Orban, criticat la scurt timp după ce a devenit consilier la Cotroceni. Reproșurile au venit de la Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, într-o postare pe contul de Facebook.

„Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite informații neadevărate.

PSD nu a modificat nicio măsură luată în coaliție, ci dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile să fie luate prin consens, așa cum a fost stabilit în protocolul Coaliției.

Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat!

Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot”, a scris Rafila pe contul de Facebook.

Alexandru Rafila s-a întrebat dacă președintele Nicușor Dan a știut despre afirmațiile pe care avea să le facă noul său consilier.

„Sunt curios dacă domnul Ludovic Orban a avut mandat din partea Președintelui României să facă asemenea afirmații.

În acest moment, Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol.

Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită!

Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”, a mai scris fostul ministru în postarea respectivă.