Ministrul Sănătății anunță controale în toate spitalele din România. Mesaj dur către medici

Ministrul Sănătății a anunțat că vor fi declanșate verificări în toate spitalele din țară și le-a cerut medicilor să nu mai ascundă cazurile de infecții nosocomiale, care continuă să facă numeroase victime. „Am avut o discuție cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cred că pentru a remedia astfel de situații în luna octombrie va exista un control național pentru modul în care sunt respectate protocoalele pentru spitale”, a precizat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă.

Alexandru Rogobete a transmis și un mesaj tranșant către medicii din România.

„Niciodată, niciunde pe globul pământesc nu vom putea reduce la zero infecțiile dintr-o terapie intensivă. Încurajez încă o dată toți managerii și toți șefii de secție să raporteze toate infecțiile pe care le depistează în unitatea lor sanitară, pentru că doar dacă sunt raportate corespunzător, ele pot fi ulterior controlate și pot fi prevenite. Raportarea infecțiilor asociate activității medicale nu este o crimă(...).

Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale, nu mai ascundeți aceste infecții atunci când ele apar (...) pacienții în primul rând sunt puși în pericol, iar sistemul capătă o umbră care nu poate fi controlată și scade încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”, a mai avertizat ministrul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a cerut eliberarea din funcție a fostei directoare a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, care, după revocarea din postul de manager, a fost reinstalată ca director medical.

Oficialul consideră că o astfel de decizie este inacceptabilă în contextul actual, subliniind că nu se poate tolera menținerea unor persoane cu responsabilități manageriale în poziții-cheie după un astfel de scandal.

„Și mai mult decât atât solicit demiterea și schimbarea din funcție a șefei ATI care ocupă această poziție în mod ilegal în momentul de față”, a declarat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat că tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași pare să fi fost cauzată de neglijențe grave și de lipsa respectării măsurilor de prevenție a infecțiilor nosocomiale, precum și de o reacție întârziată din partea conducerii.

El a explicat că infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă o problemă globală, prezentă în toate sistemele de sănătate, însă diferența majoră o face felul în care aceste cazuri sunt monitorizate, raportate și controlate, ceea ce, în România, rămâne încă un punct vulnerabil al sistemului sanitar.

Alexandru Rafila susține că în țara noastră cazurile declarate oficial sunt mai puține decât în media din Uniunea Europeană și nu corespun realității din spitale.

„Am încurajat şi încurajez raportarea reală a infecțiilor intraspitaliceşti, inclusiv prin suținerea managerilor de spitale să facă acest lucru. Infecțiile raportate trebuie investigate si trebuie intervenit imediat mai ales în cazul infecțiilor invazive, amenințătoare de viață, cu bacterii multirezistente.

În utimii trei ani, am reușit să modernizăm legislația specifică, să elaborăm ghiduri de bună practică pentru diagnosticul și supravegherea acestor infecții, am dotat 119 spitale pentru controlul infecțiilor nosocomiale prin PNRR, am înființat laboratoare de microbiologie, am dotat aceste laboratoare”, declară Rafila.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, una dintre cele mai importante unități medicale pediatrice din țară, a fost complet reabilitat în 2023, în urma unui amplu proiect finanțat de Ministerul Sănătății pe durata mandatului lui Alexandru Rafila. Investițiile au vizat modernizarea infrastructurii medicale, a echipamentelor și a secțiilor ATI, scopul fiind creșterea siguranței actului medical și reducerea riscurilor de infecții asociate asistenței medicale.

În contextul tragediei recente, fostul ministru a explicat că, dincolo de infrastructură, responsabilitatea principală rămâne la nivelul conducerii și al personalului medical, prin respectarea cu strictețe a procedurilor de control al infecțiilor. Rafila a subliniat că reacția spitalului a fost întârziată și că nu este nevoie de mai multe cazuri pentru a declara un focar. El a insistat că măsurile elementare de igienă, izolare și comunicare între compartimente trebuie aplicate imediat, pentru a preveni extinderea infecțiilor și pentru a evita situații dramatice precum cea de la Iași.