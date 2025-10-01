Curățenie doar pe hârtie la Spitalul din Iași. Ce a descoperit Curtea de Conturi

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași ar fi efectuat plăți nejustificate pentru servicii de curățenie, care au fost angajate, lichidate și decontate în mod necuvenit, arată un raport emis de Curtea de Conturi. Documentul apare în contextul tragediei din septembrie, când șapte copii internați cu afecțiuni grave au murit după ce au contractat bacteria Serratia marcescens.

În primele luni ale anului 2024,Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a semnat, prin achiziție directă, șase contracte de servicii de curățenie – trei pentru spațiile interioare și alte trei pentru curățenia exterioară. Aceste contracte au fost verificate ulterior de Curtea de Conturi, care a realizat un audit detaliat asupra modului în care au fost efectuate plățile și respectate obligațiile contractuale.

Raportul final, publicat luna trecută, scoate la iveală mai multe nereguli în derularea contractelor. Inspectorii Curții de Conturi au constatat că s-au efectuat plăți peste valoarea convenită inițial în contracte, în sumă totală de 37.954 de lei, și că au fost decontate servicii pentru perioade în care nu exista un contract valabil, însumând 8.323 de lei. De asemenea, o parte dintre facturile achitate, în valoare de aproape 9.000 de lei, nu erau confirmate de niciun document care să ateste prestarea efectivă a serviciilor.

În total, prejudiciul rezultat din abaterile identificate de Curtea de Conturi se ridică la 55.227 de lei. Raportul menționează și lipsa unui control intern riguros privind verificarea prestațiilor furnizorilor, recomandând conducerii spitalului implementarea unor măsuri de monitorizare mai stricte pentru a preveni repetarea acestor situații.

Verificările Curții de Conturi au arătat că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a efectuat plăți nejustificate pentru servicii de curățenie, inclusiv pentru perioade în care nu exista un contract activ. Astfel, instituția a achitat o factură de 45.815 lei aferentă unei perioade anterioare datei de 7 februarie, când contractul a intrat oficial în vigoare. Documentele care au însoțit factura indicau prestarea serviciilor în zilele de 5 și 6 februarie, deși legal nu exista niciun angajament valabil pentru acel interval.

Mai mult decât atât, auditorii au descoperit și decontări pentru servicii care nu pot fi dovedite ca fiind efectiv prestate. Valoarea totală a acestor servicii neconfirmate s-a ridicat la aproape 9.000 de lei. În raport se menționează că lipsa semnăturilor și a confirmărilor din partea operatorului și a reprezentantului spitalului ridică suspiciuni privind veridicitatea prestațiilor, ceea ce indică deficiențe majore în sistemul de verificare internă al instituției medicale.

Raportul mai arată că deficiențele identificate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” provin dintr-un control intern slab și din lipsa unui sistem eficient de verificare a documentelor justificative. Inspectorii au subliniat că procedurile administrative nu au fost respectate, ceea ce a permis efectuarea unor plăți nejustificate și acceptarea unor servicii neverificate, contribuind astfel la pierderi financiare pentru instituție.

Conform recomandărilor formulate, conducerea spitalului trebuie să identifice persoanele responsabile pentru abaterile constatate și să recupereze integral sumele plătite nelegal. Totodată, Curtea de Conturi a impus ca măsurile de corecție și recuperare să fie finalizate până la data de 27 februarie 2026, avertizând că neimplementarea acestora poate atrage consecințe disciplinare și financiare suplimentare.

Tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a readus în prim-plan problema infecțiilor nosocomiale și a deficiențelor de management din sistemul sanitar românesc.

Cei șapte bebeluși, toți sub un an și cu afecțiuni medicale preexistente, au pierdut lupta cu bacteria Serratia marcescens, o infecție care, potrivit specialiștilor, ar fi putut fi prevenită prin aplicarea riguroasă a protocoalelor de igienă și printr-o raportare promptă a cazurilor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat în termeni duri întârzierea cu care a fost semnalat focarul, subliniind că situația de la Iași reflectă un „haos administrativ și procedural” inacceptabil într-un spital de asemenea importanță.

El a dispus trimiterea Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat la fața locului, precizând că rezultatele anchetei vor fi făcute publice, iar cei vinovați vor fi trași la răspundere.