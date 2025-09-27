Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, înaintea demisiei: Îmi pare rău ca acei copii au murit

Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, medicul Cătălina Ionescu, a declarat, sâmbătă, că respectă solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a-și da demisia, după ce șase copii au murit în unitatea pe care o conduce. „E alegerea lui și eu o respect”, a spus Dr. Cătălina Ionescu, întrebată dacă i se pare justă cererea venită din partea ministrului.

Medicul a adăugat că va analiza dacă a greșit cu ceva și a precizat că în spital au fost luate măsuri, dar „poate” acestea ar fi trebuit notificate.

Referindu-se la posibilitatea existenței unei breșe de igienă care ar fi dus la apariția bacteriei Serratia Marcescens, managerul a explicat că aceasta poate fi identificată „în ventilație, în scurgeri, în apa potabilă, în soluții sterile, în dezinfectanți”.

Întrebată dacă regretă ceva anume, managerul spitalului a răspuns: „Îmi pare rău că acei copii au murit”.

Aflat sâmbătă la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, după ce controalele au arătat că timp de zece zile nu există documente care să ateste modul în care au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

Totodată, ministrul a anunțat demiterea actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Iași.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că situația conducerii spitalului va fi analizată luni dimineață. El a sugerat că se va proceda la înlocuirea actualului manager, medicul Cătălina Ionescu. Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași se află în subordinea Consiliului Județean.