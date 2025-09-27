Social

Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, înaintea demisiei: Îmi pare rău ca acei copii au murit

Comentează știrea
Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, înaintea demisiei: Îmi pare rău ca acei copii au muritSursa foto:Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, medicul Cătălina Ionescu, a declarat, sâmbătă, că respectă solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a-și da demisia, după ce șase copii au murit în unitatea pe care o conduce. „E alegerea lui și eu o respect”, a spus Dr. Cătălina Ionescu, întrebată dacă i se pare justă cererea venită din partea ministrului.

Medicul a adăugat că va analiza dacă a greșit cu ceva și a precizat că în spital au fost luate măsuri, dar „poate” acestea ar fi trebuit notificate.

Explicații privind infecțiile nosocomiale

Referindu-se la posibilitatea existenței unei breșe de igienă care ar fi dus la apariția bacteriei Serratia Marcescens, managerul a explicat că aceasta poate fi identificată „în ventilație, în scurgeri, în apa potabilă, în soluții sterile, în dezinfectanți”.

Întrebată dacă regretă ceva anume, managerul spitalului a răspuns: „Îmi pare rău că acei copii au murit”.

Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele

Demisiile cerute de Alexandru Rogobete, după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook

Aflat sâmbătă la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, după ce controalele au arătat că timp de zece zile nu există documente care să ateste modul în care au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

Totodată, ministrul a anunțat demiterea actualei conduceri a Direcției de Sănătate Publică Iași.

Decizia, în mâinile Consiliului Județean Iași

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că situația conducerii spitalului va fi analizată luni dimineață. El a sugerat că se va proceda la înlocuirea actualului manager, medicul Cătălina Ionescu. Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași se află în subordinea Consiliului Județean.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:29 - Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale