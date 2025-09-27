Rogobete: Spitalul de Copii din Iași arată bine, dar pacienții nu beneficiază de investițiile făcute

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiția realizată la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, considerând că unitatea medicală este una dintre puținele spitale de pediatrie din țară care arată „atât de bine”. Cu toate acestea, el a spus că pacienții nu beneficiază de aceste investiții, din cauza nerespectării protocoalelor și a mentalității conform căreia „merge și așa”.

Șase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

„Nu pot să nu apreciez investiția care s-a făcut în acest spital. Este unul din puținele spitale de pediatrie din țară care arată atât de bine, care este dotat cu echipamente de ultimă generație. Iată cum toate aceste investiții și cum aceste eforturi administrative de multe ori nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele, pentru că nu se respectă protocoalele și pentru că în continuare unii cred că merge și așa”, a declarat ministrul Sănătății.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în fața Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, după o ședință fulger convocată de ministru. Alexandru Rogobete a inspectat unitatea medicală și a constatat că aceasta arată foarte bine în urma investițiilor realizate de Consiliul Județean Iași. Ministrul a precizat că există o lipsă de aplicare a protocoalelor și că reacțiile au fost mult prea întârziate.

În acest context, el a anunțat că va solicita schimbarea din funcție a managerului spitalului și că va demite fără explicații conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași. Alexandru Rogobete a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. În timpul declarațiilor celor doi oficiali, un angajat al spitalului ștergea geamurile la intrarea în unitatea medicală ieșeană.