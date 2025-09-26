Social

O mamă care și-a pierdut fetița la Spitalul din Iași: Medicii au făcut o presupunere

O mamă care și-a pierdut fetița la Spitalul din Iași: Medicii au făcut o presupunereSpitalul de copii Sfânta Maria Iași. Sursa foto: Facebook
Șase copii au murit la Spitalul Sf Maria din Iași, în secția ATI, din cauza unei bacterii periculoase. Mama unei fetițe de 12 ani care a murit vineri a reclamat neregulile din secție, inclusiv lipsa respectării măsurilor de siguranță de către personalul medical. Ministrul Sănătății a precizat că spitalul nu a luat măsurile de izolare la timp.

Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit la spitalul din Iași

Oana Ivasciuc, mama unei fetițe de 12 ani care a murit  la Spitalul Sf Maria din Iași a acuzat cadrele medicale de lipsa respectării măsurilor de siguranță.

„Dacă o asistentă își ia botoșeii înainte de a intra în salon, halatul și după aia iese și vine alta care nu e echipată, nu înțelegeam rostul acelor echipamente. Una da și una nu. Credeam că e cea mai sterilă și curată unitate și am realizat că e cea mai infectă”.

Mama a mai spus, la un post TV, că în seara când starea fiicei sale s-a deteriorat ”când  a făcut febră, medicii au făcut o presupunere, au făcut analiza pentru bacteria aceasta, iar miercuri s-a confirmat că a luat bacteria”.

Declarația Ministrului Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat cazul tragediei de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după infectarea cu bacteria Serratia Marcescens. Rogobete a precizat că, în prezent, există nouă pacienți sub un an infectați.

„Nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate și celelalte patologii sau comorbidități ale pacienților. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experții în medicină legală și nu vreau eu să speculez sau să mă antepronunț”, a declarat ministrul

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății a spus că spitalul nu a luat măsurile de izolare la timp și nu a raportat corespunzător către DSP. Acesta a anunțat un control comun cu Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat. Echipele tehnice ale Ministerului se vor deplasa de urgență la Iași.

Ancheta DSP Iași în cazul focarului de infecție

Direcția de Sănătate Publică Iași a confirmat că a primit notificarea din partea Spitalului de Copii și a demarat verificările necesare. Reprezentanții DSP au precizat că spitalul a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare.

„Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei” a declarat DSP Iași.

 

 

