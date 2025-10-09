România, în pragul unei crize economice de proporții, anul viitor, avertizează un economist

Economistul Radu Georgescu susține că România se îndreaptă spre o criză economică severă, comparabilă cu perioada 2010, după ani de împrumuturi masive și dezechilibre bugetare. „Ne-am împrumutat pentru consum, nu pentru dezvoltare. Urmează sevrajul economic”, avertizează el.

Economistul Radu Georgescu avertizează că România traversează o perioadă critică, cu semne evidente ale unei crize economice iminente. Într-o analiză publicată recent, acesta afirmă că statul român se confruntă cu o acumulare periculoasă de datorii și dezechilibre financiare, care vor duce inevitabil la un „sevraj economic”.

„De patru ani explic periodic că economia României va face implozie. În 2019, nimeni nu vorbea despre asta. Guvernele susțineau că România este tigrul economic al Europei, iar BNR spunea că avem un model economic extraordinar de bun. Astăzi, premierul avertizează că există riscul de incapacitate de plată, iar BNR compară situația noastră cu cea a Greciei”, a scris Georgescu.

Economistul consideră că optimismul afișat în anii trecuți a fost unul artificial. Potrivit lui, în perioada 2015–2025, România a trăit pe baza împrumuturilor externe, fără să creeze valoare internă.

„Guvernele au împrumutat peste 700 de miliarde de lei în zece ani. În 2015, datoria publică era de aproximativ 300 de miliarde. Astăzi, a depășit 1.000 de miliarde. Acești bani nu au fost investiți în infrastructură, școli sau spitale, ci în consum. Cu alte cuvinte, am luat steroizi economici pentru o formă fără fond”, afirmă Radu Georgescu.

Analiza sa descrie o economie „umflată artificial”, bazată pe împrumuturi masive și importuri.

„De zece ani, România a trăit o perioadă de supradoză economică. Am crescut cu bani împrumutați. Dar nu am consumat produse fabricate în țară. Deficitul comercial a rămas uriaș – în jur de 700 de miliarde de lei între 2015 și 2025. Pe scurt, ne-am împrumutat ca să dezvoltăm economiile altor țări”, spune economistul.

El adaugă, ironic, că „strategia economică a României ar primi nota 3. Alții rămân cu fabricile, noi cu datoriile și cu ambalajele”.

În opinia sa, blocajul economic a început deja în 2024, când creșterea economică aproape a stagnat în ciuda unui deficit uriaș.

„Era logic că acest model nu avea cum să funcționeze. În 2024, România a avut un deficit bugetar de 9% din PIB – cel mai mare din istorie – și o creștere economică de doar 0,8%. Practic, fără acel deficit, am fi fost deja în recesiune profundă”, a explicat Georgescu.

Acesta mai spune că sistemul actual s-a „autosabotat” prin cheltuieli neproductive și prin dependența de bani împrumutați. „Modelul s-a blocat anul trecut. În loc să investim, am întreținut un consum care nu aduce valoare”, avertizează el.

Radu Georgescu descrie perioada următoare drept „sevraj economic”, o fază inevitabilă după ani de expansiune artificială.

„România cheltuie lunar cu peste 20% mai mult decât încasează. Guvernul s-a împrumutat de la începutul anului cu peste 209 miliarde de lei. Este un ritm nesustenabil. Când se opresc banii ieftini, vine sevrajul. Vom simți efectele în toate domeniile: de la prețuri și salarii, până la investiții publice”, susține economistul.

Potrivit lui, criza nu mai poate fi evitată. „Ne-am obișnuit cu steroizii și acum corpul economic intră în șoc. Fie statul va tăia brutal cheltuielile, fie o va face cineva din exterior.”

Economistul afirmă că actualul Guvern nu are capacitatea politică de a implementa reforme reale, motiv pentru care măsurile dure vor fi impuse de creditori internaționali.

„Reforma nu va fi făcută de Guvern, ci de creditori – probabil de FMI. Și va fi o reformă dură, ca în 2010, când am avut TVA de 24% și tăieri de salarii cu 25%. Scenariul se va repeta, pentru că statul nu mai are resurse proprii. Urmează o ajustare brutală a cheltuielilor publice”, avertizează Georgescu.

În opinia sa, FMI va interveni pentru a restabili echilibrul fiscal, dar efectele sociale vor fi resimțite dur. „Oamenii trebuie să-și pună centura de siguranță. Urmează turbulențe economice și sociale puternice. Este doar începutul unui proces de ajustare care se va întinde pe câțiva ani.”

Economistul acuză clasa politică de lipsă de viziune și de politici orientate exclusiv către câștig electoral. „De la guvernele din 2015 până astăzi, toate au făcut același lucru: au cumpărat popularitate prin consum. Dar au uitat că datoriile se plătesc. Nu poți construi un stat solid pe credite de scurtă durată și pe promisiuni electorale.”

El adaugă că dependența de bani împrumutați a devenit o regulă nescrisă. „Sunt 25 de ani de când analizez rapoarte financiare. În câteva minute îți dai seama dacă o firmă merge spre faliment. România arată exact ca o companie care și-a pierdut controlul financiar și trăiește pe datorii.”

Radu Georgescu anticipează că anul 2026 va fi punctul de cotitură. „FMI va cere creșterea taxelor, majorarea TVA și reducerea aparatului bugetar. Este un scenariu clasic pentru o economie în colaps bugetar. Poate că aceste măsuri vor stabiliza finanțele, dar prețul social va fi uriaș”, explică el.

Economistul mai spune că populația trebuie să fie pregătită pentru o perioadă de instabilitate economică și scădere a puterii de cumpărare. „Cei care au datorii ar trebui să fie prudenți. Dobânzile pot crește, inflația poate reveni, iar locurile de muncă din sectorul public vor fi primele afectate.”

În finalul analizei, Radu Georgescu sintetizează: „Guvernele au luat steroizi economici timp de zece ani. Au împrumutat masiv, au cheltuit pe consum și au lăsat datoria să explodeze. Acum vine sevrajul. România intră într-o perioadă de ajustare dureroasă. Am dat nota 3 acestei strategii economice. Stai jos. Ei rămân cu fabricile, noi cu datoriile.”