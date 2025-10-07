Social

Asociațiile care sprijină persoanele cu autism cer sancționarea lui George Simion, după folosirea unui diagnostic ca insultă

Asociațiile care sprijină persoanele cu autism cer sancționarea lui George Simion, după folosirea unui diagnostic ca insultă
Asociațiile care reprezintă persoanele cu autism au cerut sancționarea lui George Simion, după ce acesta a folosit din nou termenul „autist” ca jignire la adresa președintelui României, Nicușor Dan. „Aceste cuvinte nu sunt simple metafore, ci insulte ce încurajează marginalizarea”, a anunțat Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist – Construim România Incluzivă (R.O.T.S.A.), într-un comunicat.

Asociațiile care reprezintă persoanele cu autism cer sancționarea lui Simion

Declarațiile liderului AUR, George Simion, care l-a numit pe președintele României, Nicușor Dan, „autist”, au stârnit reacții critice din partea organizațiilor care apără drepturile persoanelor cu tulburări din spectrul autist.

Federația R.O.T.S.A. și Asociația SuntAutist cer sancționarea publică a președintelui AUR și reacții rapide din partea instituțiilor statului față de acest comportament. Federația R.O.T.S.A. a transmis solicitări oficiale Administrației Prezidențiale, Guvernului, CNCD și Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

R.O.T.S.A: Utilizarea unui diagnostic medical ca armă de jignire, un act de discriminare

Organizația cere condamnarea publică a acestui derapaj, sancțiuni mai aspre pentru demnitarii care lezează demnitatea umană și măsuri concrete în conformitate cu Legea 448/2006.

Sesizări au fost trimise și către partidul AUR și Avocatul Poporului, prin care se solicită emiterea unor recomandări publice pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Considerăm că utilizarea unui diagnostic medical ca armă de jignire politică reprezintă un act de discriminare flagrant care jignește direct comunitatea de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România. Aceste cuvinte nu sunt simple metafore, ci insulte ce încurajează marginalizarea”, se arată în comunicatul emis de R.O.T.S.A.

Scrisoare către Simion

Federația a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Simion, în care critică limbajul jignitor folosit la adresa președintelui României, când a folosit termeni cu sens peiorativ, care jignesc o categorie de persoane care se confruntă cu tulburarea de spectru autist.

„Domnule Simion, dacă nici până acum nu ați înțeles apelurile noastre repetate, atunci trebuie să recunoaștem că nu doriți să le luați în seamă. Prin astfel de declarații, nu jigniți doar comunitatea persoanelor care trăiesc cu autism, ci întreaga populație de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România, familiile și specialiștii care le sprijină zi de zi. Astfel de cuvinte nu sunt simple „metafore politice” – sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură!”, se arată în scrisoare.

Președintele Asociației SuntAutist, Maria Ivănescu, a transmis un mesaj public în care a criticat gestul repetat al președintelui AUR. „Autismul nu este insultă. A-l transforma într-un cuvânt de ocară înseamnă a perpetua o cultură a urii și a ignoranței. Când liderii politici dau tonul batjocurii, întreaga societate se degradează”, a spus aceasta.

