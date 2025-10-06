Politica

Becali, invitație pentru Simion: Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat

Becali, invitație pentru Simion: Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împăratGigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube
Gigi Becali l-a criticat pe liderul AUR, George Simion, spunând că este profund dezamăgit de atitudinea acestuia, pe care o consideră o trădare. „Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face „Iuda””, a spus latifundiarul din Pipera.

Simion, criticat de Becali

Patronul FCSB l-a criticat pe liderul AUR, afirmând că Simion nu doar că i-a întors spatele, dar l-a și trădat, ignorând sprijinul pe care i l-a acordat.

„Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”, a precizat Becali.

Becali: „Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert”

Omul de afaceri a declarat că nu intenționează să-l ierte pe Simion pentru trădare și a sugerat că ar putea intra în politică dacă acesta „nu e dat jos”.

George Simion

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

„Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face „Iuda”. Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea”, a mai spus Becali.

Simion, despre Becali: Este teleghidat de sistem

În august, George Simion a vorbit despre relația pe care o are cu Becali, după neînțelegerile apărute în timpul campaniei electorale. Liderul AUR a declarat, la emisiunea lui Dan Diaconescu, că nu mai are nicio relație cu patronul FCSB. El a explicat că a crezut în schimbarea acestuia și l-a considerat un om credincios, dar a ajuns la concluzia că Becali este „teleghidat de sistem”.

„Oprește-te din proteste!” (n.r. i-a spus Gigi Becali). Și așa au făcut mai mulți, nu doar Gigi Becali. Să-și aducă aminte lumea, toți care s-au dezis. Prima oară au zis că sunt cu Călin Georgescu, după aceea s-au dezis de Călin Georgescu, special ca să semene îndoială în rândul oamenilor. Când au văzut că nu merge, au încercat aceeași tehnică cu mine. Și ne iau așa, unul câte unul, ca să ne ciurească. Nu merge să fim noi ciuriți. Sau dacă ne ciuriesc, suntem ca semințele. Ei ne ciuriesc pe noi și mai apar o sută ca noi”, a mai spus Simion.

