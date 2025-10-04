George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan. „V-am spus că e autist”

Liderul AUR, George Simion, a reluat sâmbătă seară jignirile la adresa președintelui României, Nicușor Dan, publicând un nou mesaj pe Facebook în care folosește din nou termenul „autist” într-un sens peiorativ.

Postarea a generat un val de reacții, fiind catalogată drept ofensatoare și discriminatorie, atât la adresa șefului statului, cât și a persoanelor cu tulburări de spectru autist.

„V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris George Simion, într-o postare publicată sâmbătă seară pe pagina sa oficială de Facebook.

Deși liderul AUR nu l-a nominalizat explicit pe Nicușor Dan, mesajul său este o aluzie clară la președintele României, cu care se află într-un conflict politic deschis încă din campania prezidențială.

În mai puțin de o oră, postarea a strâns peste 20.000 de reacții, 2.300 de comentarii și 1.500 de distribuiri, fiind una dintre cele mai virale intervenții ale liderului AUR din ultimele luni.

Nu este pentru prima oară când George Simion utilizează acest cuvânt într-un context jignitor la adresa președintelui. În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 18 mai 2025, aflat la Bruxelles, liderul AUR a răspuns agresiv unei jurnaliste care l-a întrebat despre întâlnirile sale cu politicieni belgieni:

„Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracul!”, a spus atunci George Simion, referindu-se la Nicușor Dan.

Afirmația a stârnit indignare publică, iar președintele României a reacționat prompt.

„Este intolerabil să jignești sute de mii de copii și adulți cu tulburări de spectru autist din România”, a declarat Nicușor Dan.

După izbucnirea scandalului din primăvară, Asociația „SuntAutist” a condamnat ferm limbajul folosit de George Simion, acuzându-l de discriminare și lipsă de respect față de o comunitate vulnerabilă.

„Această declarație nu este doar lipsită de respect față de o persoană publică, ci reprezintă o ofensă gravă și directă la adresa tuturor persoanelor autiste. Folosirea termenului «autist» într-un context peiorativ reflectă o atitudine profund discriminatorie, care contribuie activ la stigmatizarea unei comunități deja marginalizate”, a transmis organizația într-un comunicat oficial.

Ulterior, liderul AUR a încercat să-și justifice declarațiile, admițând că expresia utilizată a fost „nefericită”:

„Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neurodivergente”, a spus Simion.

Cu toate acestea, în același mesaj de „scuze”, politicianul a reluat atacurile la adresa președintelui, pe care l-a catalogat drept „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” și „soroșist”.

Psihologi și specialiști în comunicare publică au atras atenția că folosirea tulburărilor de neurodezvoltare ca insultă publică denotă lipsă de empatie și subminează eforturile de incluziune socială ale persoanelor afectate.