Gigi Becali a apelat la reporteri ca să-și întrebe jucătorii dacă dorm pe teren

Gigi Becali a analizat victoria FCSB împotriva Universității Craiova, scor 1-0, și a transmis că nu vorbește încă despre titlu. Patronul roș-albaștrilor i-a criticat pe Denis Alibec și Mamadou Thiam pentru atitudinea din finalul meciului.

FCSB a reușit duminică seară o nouă victorie importantă în Superligă, în fața Universității Craiova, scor 1-0. Partida, disputată în etapa a 12-a, a consolidat poziția campioanei în clasament și a confirmat forma bună arătată în ultimele săptămâni.

După meci, patronul Gigi Becali a intervenit în direct la Digi Sport, analizând prestația echipei și trăgând primele concluzii după un duel considerat decisiv pentru moralul echipei.

„Sunt foarte mulțumit. Dacă am 10-1 la cornere, cum să nu fiu? Au avut vreun șut pe poartă? A apărat Târnovanu ceva? A fost o minge lobată, atât. Din moment ce am avut și un penalty, eu sunt mulțumit”, a declarat Gigi Becali.

Chiar dacă FCSB a revenit puternic în lupta din vârful clasamentului, patronul roș-albaștrilor evită să vorbească despre titlu.

„Am câștigat, remontada! Campionat! Remontada! La Europa o să vedeți, am încredere mare. Dar acum nu vreau să vorbesc despre titlu. Eu mă gândesc doar la play-off, așa cum am promis. Nu ridic nasul după un meci câștigat. Dacă ajung în play-off, doar de Craiova mi-e frică”, a precizat Becali.

Latifundiarul din Pipera a spus că victoria cu formația lui Ivaylo Petev a fost crucială în ecuația sezonului: „Nu mai joci cu Craiova, era un meci important, făcea 17 puncte. Acum sunt cinci după înjumătățire. Echipa are reacție, joacă fotbal, s-a descătușat”.

Deși FCSB a obținut toate cele trei puncte, patronul campioanei s-a arătat nemulțumit de aportul ofensiv al unor jucători trimiși în teren pe finalul partidei.

„Alibec era supărat, l-am băgat și ce a făcut? Ce faci, mă, dormi pe teren? Bîrligea, chiar dacă nu joacă bine, se bate. Eu aveam nevoie să facă presing, să țină de scor. L-am băgat și pe Thiam, la fel. Ce faci, mă, pierzi mingile?”, a spus Gigi Becali.

Acesta a explicat că schimbările de pe benzi au fost dictate de contextul tactic: „Stoian era problema, dacă îl băga pe Baiaram și Pantea făcea un atac întârziat, lua roșu. Banda dreaptă nu avea putere, trebuia să fim puternici acolo. Voiam Cisotti într-o bandă și Miculescu în cealaltă. Nu am avut emoții. Vedeam echipa motivată.”

Becali consideră că, în acest moment, singura echipă care poate pune probleme reale FCSB-ului este Universitatea Craiova.

„Craiova e principalul oponent. Cine să fie? Niciodată Rapid sau CFR. Rapid e pe locul 1, dar nu are calitate. Eu nu mă bat la titlu, mă bat pentru play-off”, a mai spus Gigi Becali.

Patronul a încheiat cu optimism, subliniind că se bazează pe atitudinea și determinarea jucătorilor: „Vedeam la Olaru, chiar dacă n-a jucat bine, o motivație fantastică. Alerga de nebun. La fel și Tănase. Echipa e vie, are reacție.”