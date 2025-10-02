Ivanov vrea să îi cumpere palatul lui Becali ca să i-l ofere Simonei Halep

Un bărbat din Oradea, Constantin Daniel Ivanov, a vandalizat palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru. Ivanov a declarat că îi oferă 25 de milioane de euro pe palat și 50 de milioane pe clubul FCSB, susținând că vrea să dăruiască imobilul Simonei Halep.

Palatul din Aleea Alexandru, una dintre cele mai cunoscute proprietăți din București, a fost ținta unui incident neobișnuit. Un bărbat pe nume Constantin Daniel Ivanov a vandalizat gardurile și poarta reședinței lui Gigi Becali, scriind mesaje cu markerul.

Gestul a atras imediat atenția autorităților. Poliția a intervenit, l-a amendat pe Ivanov și l-a dus la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” pentru evaluare.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce bărbatul vandalizase anterior zidul palatului.

Constantin Daniel Ivanov a recunoscut faptele și a oferit explicații bizare. El a afirmat că are o relație veche cu Gigi Becali și că a fost membru al Partidului Noua Generație, formațiunea politică lansată de patronul FCSB.

„Prima dată am vopsit zidul cu un marker, săptămâna trecută. Iar vineri am scris un mesaj pentru Simona Halep de ziua ei și am mai scris cuvintele lui Becali, ‘Dumnezeu este dragoste’. Am mai scris pe jos un mesaj pentru Bolojan. Iar mesajul ăsta pentru Bolojan l-am repetat și la Guvern în față, și în Piața Universității… Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali! Eu la dânsul la Palat am fost de mai multe ori. I-am explicat că nu am nevoie de banii lui, pentru că eu am mai mulți decât el”, a spus Ivanov, pentru Fanatik.

Declarațiile sale au surprins prin tonul agresiv și prin combinația de mesaje religioase și politice. Ivanov a insistat asupra faptului că îl cunoaște personal atât pe Gigi Becali, cât și pe premierul Ilie Bolojan.

Ivanov a mers mai departe și a anunțat că vrea să cumpere de la Gigi Becali atât palatul, cât și echipa de fotbal FCSB.

„Eu i-am zis lui Becali că îi dau 25 de milioane de euro pe palat și 50 de milioane pe club… Să plece! Am lăsat vorbă la Luțu, am lăsat vorbă la oamenii lui. Nu l-a interesat… Eu Palatul am vrut să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep. Eu am mai mulți bani decât Țiriac și Becali la un loc!”, a mai spus Constantin Daniel Ivanov, pentru aceeași sursă.

Declarațiile sale au fost catalogate drept „halucinante” de presă, mai ales că nu există informații publice care să confirme resursele financiare invocate.

Nu este prima dată când Ivanov apare în atenția publică. Presa locală din Oradea a relatat de-a lungul timpului despre protestele pe care le-a organizat și despre conflictele cu autoritățile.

În 2013, bărbatul a fost implicat într-un incident grav, după ce a lovit două mașini de poliție în urma unei dispute cu iubita. A fost dus la un spital de psihiatrie, iar atunci a susținut că internarea sa ar fi avut drept scop „lichidarea” lui.

De asemenea, Ivanov a fost implicat în mai multe acțiuni de stradă și manifestări controversate, care l-au adus în atenția opiniei publice și a organelor de ordine.