Monden Protest neobișnuit la palatul lui Gigi Becali. I se cere înapoi o datorie de milioane de euro







Pe 5 septembrie 2025, un protest neobișnuit a avut loc în fața palatului finanțatorului FCSB, Gigi Becali, situat pe Aleea Alexandru din București. Constantin Ivanov, un cetățean care susține că are de recuperat mai multe milioane de euro dintr-o afacere încheiată în 2007, a venit la reședința omului de afaceri cu mesaje, obiecte simbolice și solicitări directe.

Ivanov a declarat pentru iAMsport.ro că Gigi Becali i-ar fi dator încă de acum 18 ani:

„Îmi e dator cu câteva milioane de euro de la o afacere din 2007.”

Protestatarul a afirmat că a venit în fața palatului pentru a-l determina pe Gigi Becali să își achite presupusa datorie, dar și pentru a atrage atenția asupra direcției în care merge țara.

Acesta a susținut că finanțatorul FCSB, implicat de-a lungul anilor în multiple controverse publice, ar avea „responsabilitatea morală” de a-și respecta angajamentele financiare.

Până în prezent, Gigi Becali nu a oferit nicio reacție publică referitoare la acuzațiile formulate de Constantin Ivanov.

Protestul lui Ivanov a atras atenția trecătorilor și a presei prin modul în care a fost organizat. Pe trotuarul din fața palatului, bărbatul a expus mai multe obiecte cu puternică încărcătură simbolică:

un colaj în forma hărții României , realizat din fotografii cu personalități importante din țară;

o șapcă tricoloră agățată deasupra colajului, simbolizând unitatea națională;

o Biblie așezată în prim-plan, lângă alte fotografii și documente;

un tablou cu Helmut Duckadam ridicând Cupa Campionilor Europeni din 1986, alături de mesajul: „Legendele nu mor niciodată”;

o fotografie cu Duckadam și Gigi Becali, însoțită de inscripția:

„Partidul Noua Generație Creștin Democrat – În Slujba Crucii și a Neamului Românesc! 24.10.2007 – 23.11.2007 Din suflet cu credință, nădejde și dragoste pentru viitorul președinte al României: George Becali.”

Aceste elemente au transformat protestul într-un manifest personal, în care revendicările financiare s-au împletit cu mesaje politice și religioase.

Pe lângă solicitările adresate lui Gigi Becali, Constantin Ivanov a folosit protestul pentru a transmite mesaje directe către politicieni, sportivi și alte personalități din România. Prin intermediul unui tablou, acesta a atribuit mai multe titluri simbolice unor figuri publice cunoscute:

George Simion – „Președintele tuturor românilor”;

Gigi Becali – „Șeful Senatului”;

Diana Șoșoacă – „Ministrul Justiției”;

Călin Georgescu – „Premierul României”;

Simona Halep – „Regina României”;

Gheorghe Hagi – „Ministrul României”.

Protestatarul a afirmat că vrea să transmită un apel la unitate națională, susținând că liderii politici și sportivi ar trebui să aibă „un rol activ în salvarea României”.