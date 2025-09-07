Scandal cu implicații internaționale pentru transferul lui Tudose la FCSB. Gigi Becali a făcut acuzații grave
- Cristi Buș
- 7 septembrie 2025, 06:54
Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut dezvăluiri incendiare despre negocierile cu Dani Coman, președintele FC Argeș, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
Afacerea, care putea să aducă bani importanți cluburilor românești, a eșuat în final, iar fotbalistul a ajuns la Benfica Lisabona.
Într-o declarație oferită pentru GSP, Becali a povestit cum a încercat să pună la cale o „românească”, o schemă prin care FC Argeș și FCSB ar fi obținut mai mulți bani, în timp ce portughezii de la Benfica ar fi fost păcăliți.
Negocieri tensionate între FCSB și FC Argeș
Transferul lui Mario Tudose a fost unul dintre subiectele fierbinți ale verii. Discuțiile au început între Gigi Becali și Dani Coman, iar planul inițial părea simplu: FCSB să plătească 1 milion de euro, sumă împărțită în mod egal între FC Argeș și Benfica.
Potrivit lui Becali, însă, ideea de a „face o românească” a apărut după o discuție cu MM Stoica. Acesta l-ar fi sfătuit să găsească o soluție prin care portughezii să primească mai puțini bani, iar piteștenii să fie avantajați.
„Mie mi-a zis MM: «Băi Gigi, încearcă una românească». Eu românească fac cu românii, nu cu portughezii. Am zis: hai să încercăm. Dani Coman mi-a propus să oferim oficial 400.000 de euro, ca să creadă Benfica că asta e suma de transfer. Restul de bani urma să ajungă la Argeș printr-un alt contract, pe alt jucător. Așa, Benfica lua 200.000, iar Argeș 800.000”, a spus Gigi Becali.
Planul prin care Benfica ar fi fost păcălită
Conform explicațiilor lui Becali, ideea era să existe două contracte separate:
-
Primul contract – oficial, pentru 400.000 de euro, sumă declarată portughezilor.
-
Al doilea contract – ascuns, pentru 600.000 de euro, pe un „alt” jucător, bani care ar fi mers integral către FC Argeș.
Astfel, dintr-o plată totală de 1 milion de euro, Benfica ar fi primit doar 200.000 de euro, deși avea dreptul la jumătate din sumă.
„Singurul lucru era că o înșelam pe Benfica. Fac și un miliard de imoralități, îi înșel pe străini ca să rămână banii în țara mea”, a declarat patronul FCSB.
Relația cu Dani Coman s-a rupt
Gigi Becali a povestit că a avut mai multe întâlniri și discuții telefonice cu Dani Coman, dar în final încrederea dintre ei s-a deteriorat.
„M-a sunat Dani și mi-a zis: «Nea Gigi, convingeți-l pe taică-su, că el nu vrea». M-am întâlnit cu tatăl lui Tudose, am discutat, am rezolvat tot. Apoi Dani mi-a zis: «Se rezolvă, dar trebuie să faci o altă ofertă».
I-am spus: «Ești nebun? Deja ofer un milion, din care voi luați 800.000 și Benfica 200.000. Cum să mai ofer altceva?»”, a spus Gigi Becali.
Conflictul a escaladat și din cauza implicării primarului Cristian Gentea, președintele clubului FC Argeș, pe care Becali l-a acuzat că ar fi influențat negocierile.
Finalul negocierilor: „Îl iau gratis peste doi ani”
După ce înțelegerea a picat, Gigi Becali susține că a renunțat definitiv la transfer, dar a dezvăluit că are deja o înțelegere directă cu tatăl lui Mario Tudose:
„Acum, la revedere, nu mă mai interesează. Închidem cazul! Îl iau gratis peste doi ani, pentru că m-am înțeles cu tată-su. E un super om.”
Mario Tudose, între FC Argeș și Benfica
Mario Tudose (20 de ani) este unul dintre cei mai promițători fundași centrali români. El a crescut la academia Benficăi, dar în 2023 a revenit la FC Argeș cu o clauză clară: la următorul transfer, Benfica și FC Argeș urmau să împartă 50%-50% din sumă.
După ce negocierile cu FCSB au eșuat, Benfica a decis să-l repatrieze pe jucător, într-un acord prin care portughezii și piteștenii dețin acum în coproprietate drepturile federative.
