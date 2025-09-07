Sport Scandal cu implicații internaționale pentru transferul lui Tudose la FCSB. Gigi Becali a făcut acuzații grave







Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut dezvăluiri incendiare despre negocierile cu Dani Coman, președintele FC Argeș, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).

Afacerea, care putea să aducă bani importanți cluburilor românești, a eșuat în final, iar fotbalistul a ajuns la Benfica Lisabona.

Într-o declarație oferită pentru GSP, Becali a povestit cum a încercat să pună la cale o „românească”, o schemă prin care FC Argeș și FCSB ar fi obținut mai mulți bani, în timp ce portughezii de la Benfica ar fi fost păcăliți.

Transferul lui Mario Tudose a fost unul dintre subiectele fierbinți ale verii. Discuțiile au început între Gigi Becali și Dani Coman, iar planul inițial părea simplu: FCSB să plătească 1 milion de euro, sumă împărțită în mod egal între FC Argeș și Benfica.

Potrivit lui Becali, însă, ideea de a „face o românească” a apărut după o discuție cu MM Stoica. Acesta l-ar fi sfătuit să găsească o soluție prin care portughezii să primească mai puțini bani, iar piteștenii să fie avantajați.

„Mie mi-a zis MM: «Băi Gigi, încearcă una românească». Eu românească fac cu românii, nu cu portughezii. Am zis: hai să încercăm. Dani Coman mi-a propus să oferim oficial 400.000 de euro, ca să creadă Benfica că asta e suma de transfer. Restul de bani urma să ajungă la Argeș printr-un alt contract, pe alt jucător. Așa, Benfica lua 200.000, iar Argeș 800.000”, a spus Gigi Becali.

Conform explicațiilor lui Becali, ideea era să existe două contracte separate:

Primul contract – oficial, pentru 400.000 de euro , sumă declarată portughezilor.

Al doilea contract – ascuns, pentru 600.000 de euro, pe un „alt” jucător, bani care ar fi mers integral către FC Argeș.

Astfel, dintr-o plată totală de 1 milion de euro, Benfica ar fi primit doar 200.000 de euro, deși avea dreptul la jumătate din sumă.

„Singurul lucru era că o înșelam pe Benfica. Fac și un miliard de imoralități, îi înșel pe străini ca să rămână banii în țara mea”, a declarat patronul FCSB.

Gigi Becali a povestit că a avut mai multe întâlniri și discuții telefonice cu Dani Coman, dar în final încrederea dintre ei s-a deteriorat.

„M-a sunat Dani și mi-a zis: «Nea Gigi, convingeți-l pe taică-su, că el nu vrea». M-am întâlnit cu tatăl lui Tudose, am discutat, am rezolvat tot. Apoi Dani mi-a zis: «Se rezolvă, dar trebuie să faci o altă ofertă».

I-am spus: «Ești nebun? Deja ofer un milion, din care voi luați 800.000 și Benfica 200.000. Cum să mai ofer altceva?»”, a spus Gigi Becali.

Conflictul a escaladat și din cauza implicării primarului Cristian Gentea, președintele clubului FC Argeș, pe care Becali l-a acuzat că ar fi influențat negocierile.

După ce înțelegerea a picat, Gigi Becali susține că a renunțat definitiv la transfer, dar a dezvăluit că are deja o înțelegere directă cu tatăl lui Mario Tudose:

„Acum, la revedere, nu mă mai interesează. Închidem cazul! Îl iau gratis peste doi ani, pentru că m-am înțeles cu tată-su. E un super om.”

Mario Tudose (20 de ani) este unul dintre cei mai promițători fundași centrali români. El a crescut la academia Benficăi, dar în 2023 a revenit la FC Argeș cu o clauză clară: la următorul transfer, Benfica și FC Argeș urmau să împartă 50%-50% din sumă.

După ce negocierile cu FCSB au eșuat, Benfica a decis să-l repatrieze pe jucător, într-un acord prin care portughezii și piteștenii dețin acum în coproprietate drepturile federative.