Sport Două nume importante vor șefia fotbalului românesc. Cine îi ia locul lui Gino Iorgulescu







Fotbalul românesc se pregătește pentru un moment important în 2027, când vor avea loc alegerile pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Potrivit informațiilor obținute de Evenimentul Zilei, două nume importante se pregătesc să intre în cursă: Mihai Stoica (manager general FCSB) și Dani Coman (președinte la FC Argeș). Pe fondul retragerii lui Gino Iorgulescu, viitoarele alegeri de la LPF devin cruciale pentru viitorul fotbalului românesc.

Dani Coman a confirmat că ia în calcul o candidatură la funcția de președinte al LPF. A precizat, însă, că decizia finală depinde de contextul din 2027 și de sprijinul pe care îl va primi din partea cluburilor.

Fostul portar al Rapidului spune că este pregătit să preia conducerea ligii dacă va simți că poate aduce o schimbare reală.

„În doi ani se pot întâmpla foarte multe. Din respect pentru actualul președinte, pentru domnul Gino Iorgulescu, nu aș vrea să fac comentarii. Dar, dacă voi candida, voi câștiga. Ai auzit bine, da. Înseamnă că am încredere în mine, înseamnă că am încredere că pot face lucruri bune pentru fotbalul românesc.”

Deși este președinte al LPF din 2013, Gino Iorgulescu le-a transmis apropiaților că nu intenționează să mai candideze la viitoarele alegeri. Totuși, actualul lider al ligii nu a evitat să comenteze indirect candidatura lui Dani Coman.

„Nu mă deranjează declarațiile lui Dani Coman, poate să declare orice. Vedem la vremea respectivă. Eu văd pe toată lumea care ar vrea să participe la alegeri ca oponent”, a spus Iorgulescu.

În același timp, acesta a ridicat semne de întrebare legate de experiența managerială a lui Coman.

„Nu pot să-l caracterizez pe Dani Coman, nu știu dacă e foarte puternic. El a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă, dacă el n-a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club. El s-a mutat de la unul la altul. Nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile.”

Potrivit surselor din fotbal, Mihai Stoica (manager general FCSB) analizează, de asemenea, posibilitatea de a candida la funcția de președinte al LPF.

Aprecierea de care are parte din interiorul fenomenului îl transformă pe oficialul roș-albaștrilor într-un candidat cu șanse reale la șefia LPF.

Singurul aspect care îl trage în jos în relația cu ceilalți oameni de fotbal este relația cu Gigi Becali și faptul că se confundă cu istoria scurtă, dar intensă a FCSB-ului.

Despre intențiile lui Mihai Stoica de a condida la LPF a vorbit și Dumitru Dragomir, fostul șef al fotbalului românesc. „Gino Iorgulescu nu știe cum să scape de fotbal. Nu se bagă să candideze la FRF. Nu mă interesează de președinția LPF. Să se ducă cine vrea. Eu nu mai vreau. Sunt atâția care se pot duce. MM Stoica ar fi un candidat foarte bun”, declara Dragomir pentru Gsp.