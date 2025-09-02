Sport Gigi Becali își sabotează doi fotbaliști de bază la FCSB. Nu-i vrea la echipa națională







Gigi Becali este supărat pentru că FCSB are prea mulți jucători convocați la echipa națională. Cu un discurs preluat de la mâna sa dreaptă, Mihai Stoica, finanțatorul „roș-albaștrilor” și-a sabotat practic doi fotbaliști. El nu i-ar fi luat la lot pe Darius Olaru și Adrian Șiut, conform fanatik.ro.

Becali consideră că cei doi mijlocași nu aveau ce să caute la naționlă la meciul amical cu Canada (5 septembrie) și la întâlnirea cu Cipru (9 septembrie) din preliminariile Campionatului Mondial - 2026.

„Acum spun adevărul: eu, dacă eram Lucescu, nu i-aș fi luat pe Olaru și Șut. Pentru că nu au arătat. Să nu se supere Olaru și Șut, dar nu îi luam. Nu îi luam! A, pe Tănase da, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că va fi titular. Nu are cine altcineva”, a spus patronul de la FCSB pentru sursa citată.

Înainte de afirmațiile de astăzi, finanțatorul declarase că se bucură pentru că Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu va mai putea ajunge la lot. „Și mai bine. Măcar rămâne aici și se pregătește mai bine”, spunea Gigi.

Mircea Lucescu i-a mai convocat de la campioana din Superliga pe portarul Ștefan Târnovanu, fundașul central Mihai Popescu și extrema David Miculescu. În total, șapte fotbaliști de la o formație care s-a făcut de râs în acest sezon al preliminariilor cupelor europene, iar în campionat se află în zona retrogradării.

Și Mihai Stoica e deranjat pentru că echipa sa nu se poate pregăti în aceste zile, din cauza absențelor celor șapte jucători. Nu contest alegerile, e normal ca jucătorii să-și dorească la echipa națională, dar mi-aș fi dorit ca în astea două săptămâni să reglăm ceva. Acum ce să reglezi? Ai 7 jucători la prima reprezentativă a României, toți juniorii pleacă, africanii pleacă”, a afirmat oficialul „roș-albaștrilor” la Prima Sport.