Monden Cum a fost transferat Hagi de la Brescia la Barcelona. Salariul a fost negociat la sânge







Giovanni Becali a povestit cum a reușit să îl transfere pe Hagi de la Brescia la Barcelona pe salariul dorit de acesta. Asta deși la început lucrurile nu păreau să fie tocmai clare.

Trecutul profesional al lui Gheorghe Hagi este unul extrem de plin. Din el a făcut parte și Giovanni Becali, care i-a fost impresar. ”Apare Mircea Lucescu pe Kisseleff. Că el vrea la Brescia, l-am chemat pe Gică. Îi dădea câteva sute mai mult. Îți dai seama să iei un jucător cu 3 milioane de la Real Madrid era ceva pentru Brescia și pentru Lucescu care îl cunoștea.

Gică avea 27 de ani atunci. Și vine Mircea Lucescu, zi de zi venea pe Kisseleff să i-l dau. Și-l chemam pe Gică și cutare și îi explicam că o să joci așa, că să faci așa. A acceptat. Și l-am dus la Brescia, transfer mare, toate ziarele, toată Italia. La Brescia în primul an cad în B, goluri la fix.

Au jucat bataj la Udinesse în 1993 pe tern acolo, l-am cunoscut și pe Petrescu și pe directorul Sparta și l-am dus pe Petrescu la Sparta, s-a legat. Dar au pierdut atunci cu 2-0 și au picat în B”, a povestit impresarul.

Doar că ”regele” nu a stat foarte mult la Brescia. Doi ani a stat la Brescia, apoi Hagi a ajuns la Barcelona. Noi am cerut 1.7 ca salariu și ei nu voiau să dea. La Brescia avea 1.3. eu am semnat, contractul și i-am spus că poate să renunțe.

Gică a venit la Barcelona la 29 de ani. Și apoi l-am dus la Galatasaray”, a mai povestit Giovanni Becali. Cei doi au avut o colaborare care a durat ani de zile, timp în care Giovanni l-a reprezentat pe marele fotbalist.