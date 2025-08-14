Mutare fulger: Liverpool îl ia pe Leoni de la Parma pentru o sumă record

FC Liverpool, actuala campioană a Angliei, a ajuns la un acord cu echipa italiană Parma pentru transferul tânărului fundaș central Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani.

Potrivit informațiilor publicate de mass-media italiană, suma totală a tranzacției se ridică la 35 de milioane de euro, incluzând și bonusurile de performanță. Transferul vine într-un context în care Liverpool caută soluții pentru consolidarea liniei defensive, în condițiile în care fundașul francez Ibrahima Konaté se află în ultimul an de contract și este vizat de Real Madrid.

Conform publicației Sky Sport Italia, Giovanni Leoni urmează să efectueze vizita medicală joi, după care va semna oficial contractul cu echipa de pe Anfield. Tânărul italian este considerat unul dintre cei mai promițători fundași ai generației sale, iar evoluția sa din Serie A a atras rapid atenția marilor cluburi europene.

Leoni este un produs al academiei clubului Padova și a fost achiziționat pentru prima dată de Sampdoria Genova în anul 2024, pentru suma de 1,5 milioane de euro. La scurt timp după această mutare, el a fost vândut la Parma pentru o sumă superioară, club care l-a transformat într-un jucător de bază. În ciuda vârstei fragede, Giovanni Leoni a bifat deja 17 meciuri în prima ligă italiană, toate în tricoul Parmei.

Parma va încasa o sumă fixă de 31 de milioane de euro din partea lui Liverpool, plus încă 4 milioane de euro sub formă de bonusuri. De asemenea, clubul italian va beneficia de un procent de 10% dintr-un eventual transfer viitor al jucătorului, potrivit sursei citate.

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back. No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans. Fee around €35m with sell-on clause. No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

În sezonul trecut, Leoni a fost antrenat de fostul internațional român Cristian Chivu, care a dorit să-l aducă la noua sa echipă, Inter Milano. Totuși, Liverpool pare să fi câștigat această cursă pentru semnătura fundașului. Jucătorul va completa astfel defensiva „cormoranilor” într-un moment-cheie pentru clubul englez, care își planifică viitorul în lipsa lui Konaté.

