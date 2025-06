Sport Chivu a semnat cu Inter! Oficial, este antrenorul vicecampioanei din Serie A







Cristian Chivu a fost numit antrenor principal la Inter Milano, semnând un contract valabil până în vara anului 2027. Fostul căpitan al României revine la clubul care i-a marcat cariera.

Inter Milano a confirmat, printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, numirea lui Cristian Chivu în funcția de antrenor al echipei de seniori. Fostul internațional român a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027.

„FC Internazionale Milano îi urează bun venit lui Cristian Chivu în calitate de antrenor al echipei de seniori”, se precizează în anunțul clubului.

Prin acest pas, Chivu începe o nouă etapă la clubul italian, pentru care a evoluat ca jucător timp de șapte sezoane și unde a activat ulterior în sectorul de tineret.

O viață legată de Inter. Revenire în postura de antrenor principal

Clubul italian a subliniat în comunicatul său oficial legătura profundă dintre Chivu și valorile Interului. Cariera sa, marcată de perseverență, sacrificiu și ambiție, este descrisă ca „o viață care își găsește sprijinul în piloni stabili, în jurul cărora se pot construi noi experiențe pline de sens”.

Este a treia etapă pe care Cristian Chivu o trăiește la Inter. După perioada ca jucător și experiența acumulată în sectorul de tineret, românul revine acum în fruntea băncii tehnice a uneia dintre cele mai importante echipe din Serie A.

De la Reșița la Ajax, apoi Roma și Inter

Cristian Chivu s-a născut pe 26 octombrie 1980, la Reșița. A fost influențat de tatăl său, Mircea Chivu, fost fotbalist și primul său antrenor. A început cariera ca atacant și a debutat în fotbalul mare la doar 17 ani.

În 1998 a fost transferat la Universitatea Craiova, iar în anul următor a ajuns la Ajax Amsterdam. În Olanda a devenit cel mai tânăr căpitan din istoria clubului. La Ajax a câștigat titlul, Cupa și Supercupa Olandei.

Transferul în Serie A a venit în 2003, la AS Roma, unde a evoluat patru sezoane. A cucerit o Cupă a Italiei înainte de a face pasul către Inter Milano, în 2007.

Momente memorabile în tricoul lui Inter

În perioada petrecută la Inter, Chivu a cucerit toate trofeele importante. A fost parte din echipa care a reușit tripla istorică în 2010 – titlul, Cupa Italiei și Liga Campionilor. A mai adăugat în palmares două Supercupe ale Italiei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Unul dintre cele mai simbolice momente a avut loc în 2010, după ce Chivu a suferit o gravă fractură craniană într-un meci cu Chievo. A revenit pe teren după 77 de zile, purtând o cască de protecție. Gestul său a fost întâmpinat cu ovații de publicul nerazzurro.

Parcursul în antrenorat, de la sectorul juvenil la Primavera

Chivu a început cariera de antrenor în 2018, în sectorul de tineret al lui Inter. A pregătit succesiv echipele Under 14, Under 17 și Under 18. În 2021 a fost numit antrenor principal la Primavera.

În primul sezon pe banca tineretului, a câștigat titlul la nivel Under 19, al zecelea din istoria clubului. După mai multe sezoane în care a format jucători pentru prima echipă, în vara anului 2024, Chivu s-a despărțit temporar de club.

A salvat Parma înainte de revenirea la Inter

În februarie 2025, Cristian Chivu a preluat echipa de seniori a Parmei. A fost prima experiență la nivel de Serie A, într-un context dificil – echipa era implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

În 13 meciuri a obținut 16 puncte, reușind menținerea Parmei în primul eșalon. La finalul sezonului, a anunțat despărțirea de club printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale:

„Mulțumesc clubului, staff-ului, jucătorilor și fanilor pentru că au crezut în mine și în proiectul nostru. Împreună am depășit obstacolele și am scris o pagină pe care o voi purta mereu în inimă. Mulțumesc, Parma!”, a transmis Chivu pe Instagram.

Palmaresul lui Cristian Chivu