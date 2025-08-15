Sport Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului







Selecționerul României, Mircea Lucescu, a făcut publică, vineri, lista preliminară a fotbaliștilor care evoluează în străinătate și pe care îi are în vedere pentru convocarea la partidele din septembrie împotriva Canadei și Ciprului.

România va întâlni Canada pe 5 septembrie, într-un meci amical care se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:00, iar pe 9 septembrie va juca împotriva Ciprului, în deplasare, la Nicosia, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit news.

Lotul final va fi alcătuit ulterior, urmând să cuprindă și jucători din campionatul intern.

Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele clasate pe locul 2 și cele mai bune 4 câștigătoare din Liga Națiunilor vor disputa barajele pentru ultimele locuri.