Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului
- Teodora Vitan
- 15 august 2025, 16:38
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a făcut publică, vineri, lista preliminară a fotbaliștilor care evoluează în străinătate și pe care îi are în vedere pentru convocarea la partidele din septembrie împotriva Canadei și Ciprului.
Mircea Lucescu anunță lista preliminară a jucătorilor români
România va întâlni Canada pe 5 septembrie, într-un meci amical care se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:00, iar pe 9 septembrie va juca împotriva Ciprului, în deplasare, la Nicosia, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit news.
Lista preliminară a jucătorilor din străinătate cuprinde 19 fotbaliști:
Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo, Spania), Ionuț Radu (Celta de Vigo, Spania), Răzvan Sava (Udinese, Italia)
Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Bogdan Racovițan (Raków, Polonia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti, Rusia)
Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Marius Marin (Pisa, Italia), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki, Grecia), Nicolae Stanciu (Genoa, Italia), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC, China)
Atacanți: Dennis Man (PSV, Țările de Jos), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, Turcia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Denis Drăguș (Eyüpspor, Turcia)
Lotul final va fi alcătuit ulterior, urmând să cuprindă și jucători din campionatul intern.
Drumul spre Cupa Mondială 2026
Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele clasate pe locul 2 și cele mai bune 4 câștigătoare din Liga Națiunilor vor disputa barajele pentru ultimele locuri.
Programul meciurilor României din grupa preliminară (rezultate și meciuri viitoare):
21 martie: România 0-1 Bosnia și Herțegovina
24 martie: San Marino 1-5 România
7 iunie: Austria 2-1 România
10 iunie: România 2-0 Cipru
6 septembrie: Austria – Cipru / San Marino – Bosnia și Herțegovina
9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria / Cipru – România
9 octombrie: Austria – San Marino / Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie: San Marino – Cipru / România – Austria
15 noiembrie: Cipru – Austria / Bosnia și Herțegovina – România
18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina / România – San Marino
