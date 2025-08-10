Economie Canada a pierdut războiul cu Trump. Șomajul a explodat







Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după ce în luna precedentă înregistrase un câștig net de 83.000 de posturi. Rata ocupării a scăzut la 60,7%, cel mai redus nivel din ultimele opt luni, potrivit datelor publicate de Statistics Canada, citate de Reuters.

Potrivit datelor Statistics Canada, rata șomajului a rămas la 6,9%, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Rezultatul a fost sub așteptări, analiștii estimând o creștere de 13.500 de locuri de muncă și o majorare a șomajului la 7%. Michael Davenport, economist la Oxford Economics, a afirmat că „piața muncii din Canada a revenit la realitate” în iulie.

Potrivit Băncii Canadei, tarifele sectoriale impuse de președintele SUA, Donald Trump, pentru oțel, aluminiu și automobile au afectat industria manufacturieră, determinând reducerea planurilor de angajare. Numărul angajaților din acest sector este cu aproape 10.000 mai mic față de anul trecut, iar sindicatul United Steelworkers a raportat aproximativ 1.000 de concedieri.

Oxford Economics estimează că pierderile ar putea ajunge la 140.000 de locuri de muncă în lunile următoare, iar rata șomajului ar putea crește până la 7,5% până la sfârșitul anului. În iulie, cele mai mari scăderi au fost consemnate în sectorul informației, culturii și recreerii (-29.000 de locuri), în construcții (-22.000) și în serviciile de afaceri și suport (-19.000).

Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani au fost cei mai afectați, rata șomajului în rândul lor urcând la 14,6%, iar rata ocupării scăzând la 53,6% — cel mai redus nivel din noiembrie 1998, cu excepția anilor de pandemie.

Banca Canadei a menținut săptămâna trecută dobânda de politică monetară, însă ar putea decide o reducere la ședința din 17 septembrie, dacă inflația se menține sub control și creșterea economică încetinește. Piețele monetare estimează probabilitatea unei tăieri de dobândă la 38%, în creștere față de ziua precedentă.

În iulie, salariul mediu orar al angajaților permanenți a urcat cu 3,5%, ajungând la 37,66 dolari canadieni, după un avans de 3,2% în iunie.