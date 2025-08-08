Politica ⁠Salariile pentru bugetari cresc, de fapt. Ce se întâmplă la Dezvoltare







Angajații de la dezvoltare pot avea măriri salariale chiar și cu 40% dacă îndeplinesc anumite criterii, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Până acum aceștia puteau să își crească salariul cu 50%.

În documentul întocmit de Ministerul Dezvoltării se arată că procentul pe care un angajat îl va primi are direct legătură cu timpul lucrat și cu valoarea proiectului implementat. Procentul poate crește, în funcție de cei doi indicatori de la 5 la 40%. Cu cât este mai valoros și mai stufos proiectul, cu atât angajatul va primi mai mulți bani.

Printre alte criterii se numără și realizarea unei creșteri a execuției documentate de cel puțin 5% pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect. Este vorba despre studii, referate, cereri de plată/de rambursare, documentații pentru proiectare. Aici intră și obținerea de avize, acolo unde este cazul pentru proiectul cu pricina.

Tot aici se încadrează și realizarea unui progres fizic de cel puțin 3%. De asemenea, se mai prevede că trebuie să fie derulate 3% din activitățile eligibile prevăzute în proiect. Tot la capitolul criterii este și recepționarea a cel puțin 3% din bunurile și serviciile din proiect.

Practic, dacă sunt îndeplinite toate aceste criterii, iar proiectul este unul valoros, angajatul poate primi 40% în plus la salariu. Această plată se va face în următorul trimestru, lunar, corespunzător raportului de progres trimestrial. Cert este că pentru a încasa în fiecare lună aceste tipuri de sume, angajatul trebuie să găsească lunar proiecte profitabile la care să lucreze.

Cert este că până la aprobarea primului raport trimestrial de progres, întocmit plata drepturilor se face în primele 5 zile ale lunii octombrie 2025. Asta în contextul în care acest proiect intră în vigoare. Dacă nu intră în vigoare până atunci, plata se va face în condițiile legislației deja existente