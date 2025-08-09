International Trump, susținut pentru Premiul Nobel pentru Pace de Armenia și Azerbaidjan







Armenia și Azerbaidjan, aflate într-un conflict teritorial vechi de zeci de ani, au convenit vineri, la Washington, să „înceteze definitiv” disputa, a anunțat Donald Trump. Cei doi lideri au numit momentul „istoric” și au propus trimiterea unei scrisori prin care să susțină acordarea Premiului Nobel pentru Pace președintelui american.

La Casa Albă, alături de Trump, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și premierul Armeniei, Nikol Pașinian, au afirmat că medierea liderului american ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele american a anunțat că cele două foste republici sovietice „se angajează să înceteze definitiv orice conflict, să deschidă relații comerciale și diplomatice și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială” a fiecărei părți.

Ilham Aliev a numit această zi „istorică” și a propus, împreună cu Nikol Pașinian, trimiterea unei scrisori de susținere a candidaturii la Premiul Nobel pentru Pace.

„Cine, dacă nu preşedintele Trump, merită acest premiu?”, s-a întrebat acesta. De asemenea, i-a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru decizia anunțată tot vineri de a ridica restricțiile impuse de mai mulți ani asupra cooperării militare dintre țara sa și Statele Unite.

Liderul armean și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru acordarea Premiului Nobel pentru Pace președintelui american, declarând: „Vom apăra această candidatură.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că merită această distincție pentru eforturile depuse în medierea mai multor conflicte internaționale. Candidaturile pentru Premiul Nobel pentru Pace 2025 s-au încheiat pe 31 ianuarie și nu sunt făcute publice. Israel, Pakistan și Cambodgia au anunțat recent că îl nominalizează pe Donald Trump pentru această distincție.

“As President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world.” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mDSJ2GRsHl — The White House (@WhiteHouse) August 9, 2025

Aliev și Pașinian și-au strâns mâna sub privirea mulțumită a lui Trump, apoi, împreună cu acesta, au semnat un document pe care Casa Albă l-a numit „declarație comună”.

„Astăzi instaurăm pacea în Caucaz”, a declarat președintele azer. Premierul armean a descris acordul ca pe un pas care „deschide calea pentru a pune capăt deceniilor de conflict”.

Acordul semnat vineri prevede și crearea unei zone de tranzit prin Armenia, care va lega Azerbaidjanul de enclava Nahicevan, situată la vest.