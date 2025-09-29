Gardul palatului lui Becali, vandalizat. Autorul spune că latifundiarul îi datorează milioane de euro

Gardul palatului lui Gigi Becali, patronul FCSB, a fost vandalizat din nou. Mesaje cu tentă religioasă și urări pentru Simona Halep au fost scrise pe zidurile reședinței din Aleea Alexandru. Autorul, Constantin Ivanov, a fost amendat de poliție.

Sâmbătă dimineață, trecătorii au observat din nou mesaje scrise cu spray pe gardul palatului din Aleea Alexandru, unde locuiește Gigi Becali, patronul FCSB. Persoana care a vandalizat proprietatea a lăsat inscripții cu tentă religioasă, dar și urări adresate Simonei Halep, fosta campioană de tenis, care a împlinit 34 de ani pe 27 septembrie.

Printre mesajele apărute pe ziduri s-au regăsit: „La mulți ani Simona Halep”, „Dumnezeu este dragoste” sau „Ivanov Nebunu”. Alte inscripții au fost făcute chiar pe trotuarul din fața reședinței lui Gigi Becali.

Acțiunea de sâmbătă nu este un caz izolat. În ultimele săptămâni, palatul lui Gigi Becali a devenit ținta mai multor acțiuni de vandalism, iar numele Constantin Ivanov a apărut frecvent în astfel de contexte.

În urmă cu câteva zile, aceeași persoană ar fi scris cu carioca mesaje similare pe gard. Printre acestea:

„Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”

„Partidul Frăția Forța România”

„Ivanov Constantin Daniel”

„Becali președinte + Mielu”

Tot el a organizat la începutul lunii un protest în fața reședinței patronului FCSB. În timpul manifestației, Ivanov a susținut că Gigi Becali i-ar datora „câteva milioane de euro dintr-o afacere din 2007”.

Protestul său a inclus și elemente simbolice: un colaj sub forma hărții României, realizat din fotografii cu personalități românești, deasupra căruia a fost agățată o șapcă în culorile naționale.

În fața noilor mesaje de pe gard, Gigi Becali a declarat că așteaptă intervenția poliției. Patronul FCSB a avut o reacție scurtă, subliniind că situația trebuie gestionată de autorități:

„Să vină poliția! Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”, a afirmat Becali.

Autoritățile au intervenit după ce locuința din Aleea Alexandru a fost din nou vandalizată. Constantin Ivanov a fost amendat cu 6.000 de lei pentru pagubele provocate.

Incidentul de sâmbătă continuă seria de tensiuni și acțiuni neobișnuite desfășurate în fața palatului patronului FCSB, transformând gardul acestuia într-un spațiu al mesajelor bizare, cu tematică religioasă, politică și personală.