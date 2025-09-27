Simona Halep, la 34 de ani. Finalul unei cariere de legendă, pe 13 iunie 2026

Simona Halep, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria României, împlinește astăzi, 27 septembrie, 34 de ani. Fosta lideră WTA și-a anunțat retragerea în acest an, menționând când va avea loc evenimnetul oficial. „Evenimentul de retragere va avea loc în data de 13 iunie 2026”, a spus sportiva.

Cu câteva zile înainte de ziua sa, sportiva a repostat un citat pe Instagram, prin care a subliniat că succesul ei nu s-a datorat norocului, ci muncii și perseverenței. „Să nu mă numiți norocoasă. Am eșuat de mai multe ori decât ați încercat voi”, a fost mesajul ei.

În martie 2024, ea a revenit în circuitul WTA la Miami Open, după ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. Simona Halep a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în primul meci disputat după o pauză de 569 de zile. Simona Halep și-a anunțat retragerea pe 4 februarie, după ce a fost învinsă în primul tur al Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Ea a revenit pe teren în iulie 2025, la Concord Iași Open, unde a disputat un meci demonstrativ alături de Stan Wawrinka și Andrei Pavel. Simona Halep a anunțat ulterior când va avea loc ceremonia oficială.

„Evenimentul de retragere va avea loc în data de 13 iunie 2026”, a anunțat aceasta.

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, la Constanța, și a început să joace tenis la doar patru ani, fiind pregătită inițial de antrenorul Ioan Stan. La vârsta de 14 ani a debutat în circuitul ITF și s-a remarcat rapid printre cele mai promițătoare tinere jucătoare din lume. În 2008 a câștigat titlul la junioare la Roland Garros, iar doi ani mai târziu a intrat în circuitul profesionist.

Cariera Simonei Halep a avut o ascensiune constantă în a doua jumătate a anului 2013, când a câștigat șase turnee pe toate suprafețele. Consacrarea a venit în 2014, odată cu finala de la French Open și finala Turneului Campioanelor, la prima ei participare, dar și cu alte două trofee adăugate în palmares.

De-a lungul carierei, Halep a câştigat 24 de titluri, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.