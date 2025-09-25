Simona Halep, dezvăluiri despre procesul de 10 milioane de dolari

Simona Halep se luptă pentru despăgubiri de 10 milioane de dolari după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat, într-un scandal de dopaj care i-a afectat cariera și reputația. Fostul lider mondial, retras din tenis în februarie 2025, susține că suplimentele nutritive pe care le-a folosit au fost contaminate și că astfel și-a pierdut “plăcerea de a trăi”, potrivit Fanatik.

Potrivit avocaților Simonei Halep, cazul a început după ce fostul lider mondial a fost suspendată pentru patru ani, suspendare redusă ulterior de TAS la nouă luni. Halep a decis să dea în judecată companiile care au produs suplimentele contaminate, printre care Quantum Nutrition, Schinoussa Super Foods, RJ Packaging Incorporated, General Ingredient Inc. și câteva firme din China.

Procesul se desfășoară la Curtea Districtuală a Statelor Unite, Southern District of New York, iar judecător este Mary V. Rosado, cu 12 ani de experiență în instanța newyorkeză.

Conform plângerii depuse, suplimentele cu colagen marine i-au fost recomandate de fizioterapeuta echipei sale, Candice Gohier. Halep susține că, deși nu a folosit niciodată substanțe interzise, testul antidoping efectuat la US Open pe 29 august 2022 a ieșit pozitiv la Roxadustat, o substanță care nu apărea pe eticheta suplimentului.

În cererea depusă la instanță, Halep arată că pârâții au continuat să garanteze calitatea produselor lor, deși acestea conțineau ingrediente necunoscute, inclusiv Roxadustat. Schinoussa a afirmat că suplimentul conține peptide de colagen marin din Oceanul Pacific, provenite dintr-o sursă “curată și prietenoasă cu mediul”.

În realitate, Keto MCT avea ingrediente de origine chineză, fără etichetare corectă, ceea ce a dus la testul pozitiv al Simonei Halep.

Avocatul Bogdan Stoica, reprezentant al româncei, a declarat că este încrezător în câștigarea procesului. „Compania este din Canada, iar dovezile arată clar că produsele erau contaminate. Este un dosar care își urmează cursul normal în Statele Unite și nu am niciun dubiu că vom câștiga”, a spus Stoica.

În plângerea preliminară, Halep subliniază impactul personal și profesional: „Mi-am pierdut sursa importantă de venit, m-am simțit umilită și mi-am pierdut plăcerea de a trăi.” Avocații săi explică că folosirea suplimentelor era parte din rutina normală a unui sportiv de elită, pentru a susține intensitatea antrenamentelor.